Pouk spet na daljavo, maske obvezne zunaj, omejitev gibanja na regije

Pouk na daljavo, vrtci le, če je nujno

»Paziti je treba, da se ljudem ne bo strgalo.« Zmago Jelinčičl Plemeniti



Šport



Vera in kultura

Že od opolnoči velja odlok o vstopu v državo in izstopu iz nje. FOTO: Leon Vidic/Delo



Omejitev gibanja



Katere trgovine bodo odprte

»Virus je živo bitje, ki se bori, da preživi. Če bomo za kratek čas naredili time-out, bomo širjenje virusa prekinili.« Milan Krek

Zdravstvo nemoteno, javna uprava le za nujno



Zaostritve na državnih mejah

Kakšne ukrepe so sprejeli v drugih državah po Evropi

Za vstop na Hrvaško je nujen test PCR , ki ni starejši od 48 ur, od 1. aprila bodo brez tega tja lahko potovali potniki, ki so v šestih mesecih pred vstopom preboleli covid-19, in tisti, ki so se cepili. Otroci, mlajši od sedem let, ne bodo potrebovali testa. Ker se na Hrvaškem, kjer so odprte šole, hoteli in terase gostinskih lokalov, povečuje število okužb, naj bi se do konca meseca odločili, ali bodo spreminjali ukrepe na državni ravni. Štabi civilne zaščite v posameznih županijah so jih že zaostrili; približno polovica bo uvedla pouk na daljavo za učence višjih razredov osnovne šole in dijake srednjih šol. V primorsko- goranski županiji naj bi v prihodnjih 14 dneh omejili število ljudi za zbiranja na javnih mestih, zaprli naj bi športne dvorane in kinodvorane, gledališča, muzeje. V dubrovniško- neretvanski županiji bodo gostinski lokali lahko prodajali le hrano in pijačo za s seboj. Terase gostinskih lokalov bodo ostale odprte na Korčuli, Mljetu in Lastovu ter v nekaterih občinah na Pelješcu.



V Avstriji se na zadnjem vrhu vlade in dežel niso dogovorili o večjih spremembah ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa, so pa napovedali, da jih bodo uvajali ciljno in lokalno. Šolanje na daljavo bodo uvedli, ko bo incidenca nad 400. Kmalu zatem so zaradi širjenja britanske različice na vzhodu države napovedali, da bo med velikonočnimi prazniki veljala začasna omejitev javnega življenja. Od doma bodo lahko prebivalci odšli samo na delo, zaradi nakupa hrane in rekreacije. Muzeji in nenujne trgovine bodo zaprti. Nošenje ustreznih zaščitnih mask je že obvezno po vsej državi na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in uradnih poslopjih. Povečali bodo testiranje na delovnih mestih in zaostrili pogoje za vstop na vzhodu države. Delovni migranti bodo morali predložiti negativni test dvakrat na teden. V tednu po veliki noči se bodo učenci na vzhodu države šolali na daljavo, nato se bodo lahko vrnili v učilnice ob negativnem testu PCR .



Več kot polovica italijanskih dežel je od danes obarvanih z rdečo barvo, večina preostalih z oranžno, kar pomeni najstrožje omejitvene ukrepe, ki jih ne nameravajo sproščati najmanj do 30. aprila. Prepovedano ostaja gibanje med posameznimi deželami, zaprti so bari in restavracije (mogoč je prevzem hrane in pijače), športne in kinodvorane, bazeni in gledališča. Med velikonočnimi prazniki, od 3. do 5. aprila, bodo po vsej državi veljali ukrepi rdeče stopnje. To pomeni zaprtje vseh nenujnih trgovin, prebivalci pa bodo smeli zapustiti domove samo za odhod na delo, obisk zdravnika ali ob izrednih dogodkih. Po veliki noči bodo odprli šole za mlajše učence. Po vsej državi je obvezno nošenje mask v notranjih javnih prostorih, zunaj pa, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. V državo lahko vstopijo potniki z molekularnim ali antigenskim testom, ki ni starejši od 48 ur, ali gredo v 14-dnevno samoizolacijo .



V Nemčiji so se že dogovorili za strogo zaprtje v času podaljšanih velikonočnih praznikov, a so načrti dan pozneje padli v vodo. Od takrat krepijo nadzor na mejah. Od jutri je ob prihodu na nemška letališča obvezen negativni test, opravljen največ 48 ur pred vkrcanjem na letalo. Nemške meje so odprte za nujna potovanja, hoteli lahko sprejemajo samo poslovne goste. Pred vstopom v državo morajo potniki, ki prihajajo s tveganih območij, imeti negativni test na novi koronavirus in vnaprej izpolniti digitalno potrdilo, nato jih za deset dni napotijo v karanteno; za 14 dni pa, če prihajajo z območij, kjer so navzoče nove različice virusa. Ukrepi, tudi o prestopanju meja, se razlikujejo po deželah, po vsej državi so zaprte trgovine z nenujnimi potrebščinami, restavracije, gledališča, muzeji, koncertne dvorane in prostori za rekreacijo. V trgovinah, na avtobusih in vlakih so obvezne medicinske ali FFP2 maske, veljajo tudi pravila o razdalji in razkuževanju.



Na Madžarskem še vedno veljajo strogi ukrepi. V državo lahko vstopijo samo madžarski državljani ali prebivalci s stalnim bivališčem. Ob prihodu jih napotijo v karanteno, to pa lahko skrajšajo ob dveh zaporednih negativnih molekularnih testih. Vrtci in šole delujejo na daljavo, velja policijska ura (med 20. uro in peto uro zjutraj), prepovedano je zbiranje ljudi, zaprte so trgovine z nenujnim blagom, restavracije, bari, hoteli. Prepovedane so vse storitve, razen zasebnih zdravstvenih, nošenje mask je obvezno povsod, delodajalce so pozvali, naj zaposlenim omogočijo delo od doma. Madžarski premier Viktor Orbán je pred dnevi dejal, da bodo o odprtju države razmišljali, ko bodo cepili najmanj 2,5 milijona državljanov. Po njegovi oceni je 19. april realni datum za ponovno odprtje šol in vrtcev, a pred tem bo treba cepiti vse učitelje in osebje (do zdaj so jih 20.000 od 102.000). O odprtju trgovin pa je povedal, da bo veljalo načelo ena stranka na deset kvadratnih metrov.

Vlada je včeraj sprejela kar 14 odlokov, s katerimi je omejila javno življenje, da bi zmanjšala število stikov, s tem obvarovala ljudi pred novimi množičnimi okužbami in preprečila novih 500 smrti zaradi covida-19, zdravstveni sistem pa zaščitila pred kolapsom. Vlada nima druge možnosti, kot da ostre ukrepe sprejme, je menil predsednik republikepo tem, ko je poslušal izhodišča stroke. V tem obdobju bodo sicer pospešili cepljenje.Ukrepe je mogoče prenesti samo, če vemo, da bodo veljali določen čas, je poudarila, vodja posvetovalne skupine za covid-19. »Luč na koncu predora je,« je dejal premier. Že 12. aprila bo vse, kot je danes, v skladu z vladnim semaforjem: učenci in dijaki se bodo vrnili v šole, zaposleni v službe, ljudje se bodo lahko družili, kot se zdaj. Kaj pa do takrat?Ukrep, ki bo ljudi gotovo najbolj prizadel in bo začel veljati 1. aprila, je ponovna uvedba pouka na daljavo v osnovnih in srednjih šolah, prepoved delovanja glasbenih šol, prepoved bivanja v dijaških in študentskih domovih. Vendar bo ostal pouk v šolah s prilagojenim in posebnim programom v živo, prav tako bo zagotovljeno varstvo za učence prve triade in za tiste otroke v vrtcu, katerih starši zaradi zaposlenosti v kritični infrastrukturi, vojski, policiji in v poklicnih gasilskih enotah svojim otrokom ne morejo zagotoviti varstva doma.Prepovedani so vsi športni treningi, razen treningov 538 vrhunskih športnikov, ki imajo mednarodne športne rezultate. Za vse je dovoljena športno-gibalna dejavnost na prostem v regiji bivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Dovoljena je le organizacija evropskih in svetovnih tekem; športniki, ki na njih nastopajo, lahko ob upoštevanju vseh ukrepov trenirajo.Za enajst dni je vlada zaprla galerije, knjižnice, arhive, kinematografe (ti so sicer nepretrgoma zaprti že od oktobra) in vse druge ustanove, kjer se zbirajo ljudje, prav tako v tem času ne sme biti verskih obredov s prisotnimi verniki.Od 1. do vključno 11. aprila je prepovedano prehajanje regij, omejitev gibanja v nočnem času med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj, prepovedano je tudi zbiranje ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Izjema je le velikonočna nedelja: takrat se lahko snide največ šest odraslih oseb iz največ dveh gospodinjstev, število otrok do 15. leta ni omejeno, četudi so iz različnih regij. Selitev med bivališči v tem času ni dovoljena. Izjeme gibanja so dovoljene zaradi nujnih delovnih nalog, dostopa do zdravnika, lekarne, zaradi gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti. Izjem je še nekaj, vsi pa potrebujejo posebna dovoljenja, sveži negativni test PCR, že opravljeno cepljenje ali preboleli covid-19. Za gibanje na javnih površinah na prostem bodo ta čas spet obvezne maske.Odprte ostajajo živilske trgovine, trgovine z medicinskimi pripomočki, vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, zelene tržnice, trafike, prodajalne s tehničnim blagom, lekarne, bencinski servisi, pošta, finančne storitve, delovale bodo dostavne službe, servisne delavnice za vozila, dovoljena bodo gradbena dela brez stika s potrošniki, osebni prevzem hrane in blaga. Vse drugo bo zaprto. Povsod mora biti zagotovljenih 30 kvadratnih metrov na eno stranko.Javni potniški promet bo deloval po počitniških voznih redih, smučišča bodo zaprta. Tehničnih pregledov ne bodo izvajali. Prepovedano je prodajanje avtomobilov, izvajanje vozniških tečajev, drugih tečajev in preizkusov znanja, povezanih s prometom, energetskimi napravami, podaljševanje vozniških dovoljenj. Prav tako ni dovoljeno letenje s športnimi zrakoplovi, prepovedane so tudi storitvene dejavnosti, razen zdravstvene, ki bo potekala nemoteno. Organi državne uprave bodo delovali le za nujne primere, na delu bo navzočih le 20 odstotkov uslužbencev državne uprave.Že od opolnoči velja odlok o vstopu v državo in izstopu iz nje. V Slovenijo ni mogoče vstopiti brez svežega negativnega testa PCR, ki mora biti opravljen v eni od schengenskih držav; pridejo lahko tudi cepljeni. Izjema so delovni migranti, tranzit, dostava blaga, dvolastniki in diplomatske službe. Prav tako je prepovedano odpotovati iz Slovenije v katero od držav, ki so na rdečem seznamu, to pa so tudi vse sosednje države; izjema so prebolevniki in cepljeni. Tudi tu veljajo podobne izjeme kot za vstop v državo. Za zaostritev prehoda čez meje so se odločili zaradi množičnih poti v države zahodnega Balkana in dejstva, da so na mejah opazili ponarejene teste PCR iz teh držav, je pojasnil minister za notranje zadeve