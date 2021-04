Za povišanje starosti za prehod meje brez dokazil

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je vladi podala pobudo, da poviša starost za prehod meje brez dokazil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju do 18. leta.V Sloveniji se ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 sproščajo. V ZPMS jih veseli, da se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov, kar bo v življenje mladih prineslo veliko olajšanja. Ob tem pa predsednicaZPMS, predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice pri ZPMSin, v. d. predsednika Nacionalnega odbora mladih pri ZPMS, opozarjajo na nedoslednost oziroma neenakopraven položaj mladih.Marsikatera družina bo počitnice izkoristila za še kako potrebno sprostitev na morju zunaj meja Slovenije, so zapisali. Še posebej pogosto je v tem času počitnikovanje na Hrvaškem. Mejo s Hrvaško lahko brez negativnega testa ali ustreznega potrdila prestopijo le otroci, ki še niso stari sedem let. Vsi drugi potrebujejo hitri ali PCR-test oziroma potrdilo, da so preboleli covid-19. Za vrnitev v Slovenijo pa ne zadošča hitri test, ampak je potreben precej dražji PCR-test. Izjema so otroci, ki še niso stari 15 let.Zato so pozvali pristojne, da povišajo starost za prehod meje brez dokazil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju do 18. leta. Pri tem se sklicujejo na konvencijo o otrokovih pravicah, ki za definiranje otrok določa starost 18 let.»Med otroki je malo okuženih in obolelih. Prav tako ni jasno, kako bo urejeno cepljenje otrok in mladostnikov, če sploh,« zato pozivajo vlado in pristojna ministrstva, ki odločajo o izjemah, da to upoštevajo in med izjeme uvrstijo otroke do 18. leta.