Povsod v EU manjka delavcev in stanovanj

Problemi pomanjkanja delovne sile, dostopnih stanovanj in urejene dolgotrajne oskrbe so vseevropski, države pa se jih lotevajo z različnimi, bolj ali manj uspešnimi pristopi, ocenjuje evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit, ki se je v zadnjih treh dneh srečal s številnimi predstavniki vlade, državnega zbora, pa tudi sindikatov in delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu.

Z njim smo se pogovarjali o več pomembnih temah, ki zadevajo njegov resor. Kaj se dogaja z minimalno plačo? Kdo zastopa platformne delavce? Kako se EU spoprijema s staranjem prebivalstva in s pomanjkanjem delovne sile? Kakšna naj bo vloga javnih sredstev na nepremičninskem trgu?