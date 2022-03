Požar nad Ajdovščino še vedno aktiven

Obsežni požar na pobočju Gore je še vedno aktiven, še vedno se pojavljajo nova, posamezna žarišča. Tudi danes je na pomoč pri gašenju priletel helikopter Slovenske vojske. Danes okrog 9. ure je bil opažen tudi požar na severnem pobočju Nanosa, vendar so ga zelo hitro pogasili.

Kot je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Ajdovščina Igor Benko, je ponoči večkrat zagorelo na požarišču nad državno cesto Ajdovščina–Col. Požar se sicer ne širi več, je pa v nočnem času znova zagorelo v neposredni bližini stanovanjske hiše. Gasilci so žarišče pogasili, tako da večje nevarnosti za tamkajšnje stanovalce ni bilo.

Ob prihodu helikopterja so morali zaradi močne burje iskati novo lokacijo, na katero bodo postavili bazen za zajemanje vode za gašenje. Slednjega bodo verjetno z vzletišča na Kovku preselili v bližino vasi Sanabor, je še povedal Benko. Vendar pa zaradi burje helikopter trenutno še ne more leteti.

Na nedostopnem terenu nad cesto Ajdovščina–Col je večji požar izbruhnil v nedeljo popoldne. Od nedeljskega popoldneva se je požar razširil na več kot 50 hektarov površine. Vodja gasilske intervencije Blaž Mlečnik je v ponedeljek pojasnil, da ni bilo nevarnosti za bližnja naselja niti za kakšno infrastrukturo.

Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik, je domnevno odložil pepel starejši občan, oglje je najverjetneje zaradi burje znova vzplamtelo in vžgalo suho travo in grmičevje.

Danes zjutraj pa je zagorelo še na drugi strani Cola, na severnem pobočju Požganega hriba na Nanosu. Tudi tu je teren težko dostopen, zato naj bi tudi pri tem gašenju pomagal helikopter. Vendar je bil manjši požar hitro pogašen.

Po prvih podatkih je skupina gozdarjev sežigala manjšo količino starega vejevja, so zapisali na spletnem portalu Uprave RS za zaščito in reševanje. Ogenj so pogasili in pogorišče zalili. Na kraj dogodka so odšli gasilci Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina in Prostovoljnega gasilskega društva Col, saj so jih obvestili o opaženem dimu.

Na celotnem območju države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi suše.