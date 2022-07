Večina se je ponoči vrnila na domove, evakuacija ostaja v veljavi za dve vasi

7.50

Potem ko so se morali prebivalci več vasi na območju požara v petek evakuirati, se jih je ponoči lahko večina vrnila na domove. Evakuacija je tako trenutno v veljavi le še za prebivalce dveh vasi.

7.00

Za vse, ki se spopadajo s požarom na goriškem delu Krasa, je nova zelo težka noč. Kot je zjutraj za STA povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je gorelo na več lokacijah na liniji Kostanjevica na Krasu, Lokev, Opatje selo in Nova vas. Čeprav so si z vsemi močmi več dni prizadevali to preprečiti, je ogenj zajel tudi Trstelj.

Gasilci so sicer ponoči držali požarno linijo pred Opatjim selom, pojavljala pa so se še nova žarišča. Požar na Trstelju je aktiven, ogenj se pomika iz doline nad Renčami navzgor. Na območju je ogromno dima.

Kot je še povedal Močnik, izmučenim gasilcem na pomoč hiti 800 kolegov iz več regij po državi, na gašenje so že takoj zjutraj bili pripravljeni helikopterji. Pomagali bosta tudi letali, dogovarjajo se, da bi čim prej na pomoč priskočil kanader.

6.45

Potem ko so se razmere na goriškem Krasu v boju z ognjem včeraj znova zaostrile, gasilci tudi danes nadaljujejo boj z ognjenimi zublji. Požar je bil ponoči najbolj aktiven na Trstelju in Cerju, zato je že zgodaj zjutraj požar začelo gasiti kar 11 helikopterjev.

Gasilci in drugi prostovoljci iz celotne države se z ognjem na Krasu borijo že osmo noč, zato so že precej utrujeni. Številni to počnejo tudi v času svojega dopusta, zato se je vlada odločila, da bo vsem, ki sodelujejo pri gašenju požara, dala nadomestilo. Za gašenje do osem ur na dan bodo prejeli 63 evrov, za več kot osem ur pa 94,5 evra.