Pozitivni učinki podarjenih odmerkov

Cepilna diplomacija je bil strateški odgovor Rusije in Kitajske na globalno neenakost, ki spremlja največjo kampanjo imunizacije v zgodovini. Z obsežnimi pošiljkami cepiva proti covidu-19 sta Peking in Moskva na začetku leta želela izkoristiti vrzel, ki jo je v državah v razvoju s čezmernim kopičenjem cepiva v svojih državah pustil Zahod. A če je bil cilj obeh okrepiti svoj položaj in v primeru Kitajske tudi izboljšati ugled, se postavlja vprašanje, kako pomemben vzvod mehke moči je lahko tovrstna diplomacija za obrobne donatorice, kot je Slovenija?