Pozivi za boljšo hrano v senci podražitev

Letošnji svetovni dan hrane, s katerim se obeležuje ustanovitev Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1945, poteka v znamenju stopnjujočih se pozivov za preoblikovanje prehranskih sistemov v bolj pravične in trajnostne in hkrati napovedi vrtoglavih podražitev hrane zaradi dviga cen energentov, surovin, embalaže in transporta. Preberite, za koliko se bodo v Sloveniji podražili pekovski izdelki, meso in mleko. Prav tako pišemo, kaj je ključen korak za prehod v bolj trajnostni prehranski sistem.