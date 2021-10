Raven javne razprave v Sloveniji ni primerna za civilizirane družbe

Delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ki jo vodi Sophie in 't Veld, je ob koncu obiska v naši državi stopila tudi pred novinarje. Delegacija je v naši državi preverjala delovanje pravne države

V zadnjih dneh se je sestala s predstavniki nevladnih organizacij, medijev ter drugih uradnih institucij, med njimi z vrhovno državno tožilko, s pooblaščenko za varstvo podatkov, z uradniki s pravosodnega ministrstva in s predsedniki ustavnega ter računskega sodišča in protikorupcijske komisije. Danes so se sešli še z varuhom človekovih pravic in s predsednikoma državnega zbora ter državnega sveta.

Skrbi jih ton javne razprave v Sloveniji

»Najbolj nas skrbi ton javne razprave v Sloveniji. Člani vlade se spuščajo v neprimerne razprave za civilizirano družbo. Raven javne razprave v Sloveniji ni primerna. Tovrstne razprave povzročijo nezaupanje v javne inštitucije. Skrbi nas tudi odločitev o zadržanih sredstvih, ki jo je treba izpodbijati na sodišču, še posebno imamo v mislih STA, kar bi bilo treba rešiti čim prej,« je dejala.

Člani komisije so zaskrbljeni tudi zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev in zaradi zamude pri imenovanju drugih tožilcev v Sloveniji.

Kljub temu je poudarila, da inštitucije v Sloveniji delajo dobro. »To je bila naša prva ugotovitev - inštitucije v Sloveniji delajo dobro. Toda veliko je vzrokov za zaskrbljenost, predvsem kako narašča pritisk na ustanove in medije, kar lahko privede do vsesplošnega nezaupanja, kar povzroča vse večjo šibkost ustanov.«

Kot da je Slovenija razdeljena na dva tabora

Poudarila je še eno skrb. »Predvsem nas skrbi polarizacija, kot da je Slovenija razdeljena na dva tabora. Ljudje si nismo vedno všeč, toda slovenska razdvojenost je zaskrbljujoča. Takšen ton pogovora ni nedolžen, saj povzroči erozijo zaupanja in lahko se zgodijo celo napadi. Resda še nismo tam, ampak to se lahko zgodi.«

Zavrnila je očitke, da se je komisija srečevala samo s kritiki vlade. Poudarila je, da je predsednik vlade Janez Janša sam zavrnil pogovor, enako velja za ministre. Za zaplet na kulturnem ministrstvu je razrila, da so želeli predstavniki ministrstva, da se njihovo srečanje snema, toda komisija je to zavrnila, saj njihovih pogovor nikoli ne snemajo, saj gre za sestanke in sodbe.

Prav tako je poudarila, da je neprimeren vsak napad na novinarja ali medijsko hišo, ne glede, za kaj se posamezen novinar zavzema.

Poudarila je, da po obisku Slovenije ne bodo podali nobene sodbe, ampak bodo še naprej spremljali dogajanje.