Pravna mreža dobila nagrado Evropskega parlamenta

Evropski parlament je nagrado državljan Evrope za leto 2022 podelil Pravni mreži za varstvo demokracije. Nagrado so dobili za projekt podpore posameznikom in organizacijam pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični.

Evropski parlament v zadnjih letih varstvo demokracije in vladavino prava izpostavlja kot temeljni vrednoti EU. Na enakih vrednotah je bila leta 2021 ustanovljena tudi Pravna mreža za varstvo demokracije. Pobuda je bila ustanovljena, da bi zmanjšali razliko v razpoložljivih finančnih in pravnih sredstvih med državo in posamezniki, ki se borijo za svoje pravice. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi pravna mreža varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. S tem prispeva h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije, so zapisali v sporočilu za javnost v Evropskem parlamentu.

Mreža nevladnih organizacij, s katero sodeluje več kot 50 odvetnikov v Sloveniji, je v zadnjem letu postala ena najbolj prepoznavnih organizacij na področju vladavine prava. Svoje delovanje je uspešno nadgradila s čezmejnim sodelovanjem s poljskimi in madžarskimi kolegi, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Po vzpostavitvi svojega delovanja ji je uspelo k svojim projektom pritegniti tudi mlade, ki se borijo za demokracijo in so aktivni državljani. To je še zlasti pomembno v evropskem letu mladih 2022.

Pravno mrežo za varstvo demokracije so za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagali državljani.

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci EU, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja ter zgodovinski spomin.