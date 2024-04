Vlada potrdila predlog sprememb zakona o kazenskem postopku

Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku, gre za 16. novelo, je na današnji tiskovni konferenci povedala pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je predstavila podrobnosti.

Novela zajema uresničitev odločb ustavnega sodišča, dodatno implementacijo dveh evropskih direktiv ter manj zahtevne rešitve, ki izhajajo iz potreb iz prakse. Kljub občutljivosti vsebine morajo predlagati skrajšani postopek. Ustavno sodišče je z odločbo iz julija lani razveljavilo veljavno ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov pridobivanja prometnih podatkov in deloma tudi finančnih oziroma bančnih podatkov posameznika. Razveljavitev začne veljati 12. avgusta letos.

Poenostavljeno, trije členi ZKP so v neskladju zahtevo po zagotavljanju sorazmernega ravnovesja med težo posledic posega v komunikacijsko zasebnost osebe, proti kateri je ukrep odrejen, in koristi, ki bi zaradi tega nastale. Ustavno sodišče je tako sledilo standardom, ki jih je postavilo sodišče EU ter Evropsko sodišče za človekove pravice. Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je treba pri pridobivanju prometnih podatkov dvigniti dokazni standard, zožiti katalog kaznivih dejanj, za katera se ukrep uporablja, in urediti obdobje pridobivanja prometnih podatkov oziroma na krajše obdobje zamejiti odrejanje ukrepa. Pri naročniških, zlasti bančnih podatkih posameznika, pa je treba zagotoviti, da jih je mogoče pridobiti samo s sodno odredbo, je pojasnila ministrica.

Poudarila je, da so imeli težko nalogo: upoštevati odločbo vrhovnega sodišča in hkrati zagotoviti pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito preiskovanje in pregon najtežjih kaznivih dejanj. »Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v postopku priprave, saj so bila usklajevanja resnično zahtevna. Zavedamo se, da policija in tožilstvo potrebujeta učinkovita orodja za delo, zato menimo, da nam je po številnih usklajevanjih uspelo to tudi zagotoviti. Na marsikateri točki smo šli do skrajnih meja, ki so po naši oceni še ustavno skladne.«

Glede implementacije direktiv je povedala, da se pravni red RS dokončno usklajuje z dvema direktivama EU o pravici dostopa do odvetnika v kazenskem postopku ter o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku, ki sta v pretežni meri sicer že preneseni v nacionalno zakonodajo.

Poenostavljeni jezik za mlade

Predlog vsebuje možnost izdaje odločb s pojasnilom v poenostavljenem jeziku, ki pa ne bo pravno zavezujoče, bo pa pripomoglo k boljšemu razumevanju pravic in dolžnosti, ki jih imajo ranljivi posamezniki, zlasti žrtve kaznivih dejanj. »S to rešitvijo se bomo uvrstili v sam vrh držav, ki delovanje pravosodnega sistema prilagajajo potrebam ranljivih oseb. V predlogu zakona je priložena tudi priloga, s katero bomo mladoletne storilce kaznivih dejanj v poenostavljenem jeziku seznanili z njihovimi pravicami. Tudi s tem se dviga raven spoštovanja mladoletnikov v kazenskih postopkih.«

Predlog za prilagoditev postopkovnih določb

Najzahtevnejša vsebina predloga pa je pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, ki so potrebne za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov za odločbo ustavnega sodišča. Z novelo pa se uresničujeta še dve drugi odločbi ustavnega sodišča, in sicer glede nadomestne izvršitve kazni zapora ter zahteve za varstvo zakonitosti.

Ureja se možnost odložitve oz. prekinitve izvršitve zaporne kazni pri zahtevi za varstvo zakonitosti na predlog vlagatelja.

Glede prometnih in bančnih podatkov smo po posvetovanju s policijo in tožilstvom ohranili širok katalog kaznivih dejanj, pri katerih je možno pridobivanje prometnih podatkov.

»Poudarila bi, da smo dodatno glede načina izvršitve težkih kaznivih dejanj gospodarske in organizirane kriminalitete oz. korupcijskih kaznivih dejanj upoštevali, da so v praksi večkrat prepletene z lažjimi kaznivimi dejanji in da je posledično preiskava slednjih ključna za preiskavo prej navedenih težjih kaznivih dejanj. To pomeni, da smo v katalogu kaznivih dejanj obdržali tudi nekatera lažja kazniva dejanja, če bodo v konkretnih primerih povezana z organizirano oz. težjo kriminaliteto. Tako bo na primer, kar se v aktualnem času pojavlja, pri grožnji na spletu omogočeno pridobivanje prometnih podatkov tudi za kaznivo dejanje grožnje, ki je sicer na zagroženo kazen lažje kaznivo dejanje, vendar pa večkrat vodi do storitve hujših kaznivih dejanj, lahko tudi do umora.«

Policija in državno tožilstvo bosta imela še naprej ustrezna orodja za preiskavo in pregon tovrstnih kaznivih dejanj. Glede na izpostavljene težave v praksi pa so predlagane tudi druge rešitve, na primer rešitev, s katero se omogoča dejansko učinkovito podaljšanje šesturnega zadržanja vseh za najkrajši potreben čas, a za največ 18 ur, ker bi bilo kasnejše zaslišanje težko izvedljivo.

Takšne priče bo mogoče zaslišati tudi tako, da bo tolmačenje potekalo prek videokonference.