Pred infomativnimi dnevi trgovci nagovarjajo mlade

Pogoj za pravilno odločitev o izbiri poklica sta dobra informiranost in poznavanje dela, za katero se mladi želijo usposobiti. Zato velja čim bolje izkoristiti informativne dneve. In tega se zavedajo tudi podjetja, ki jim po eni strani manjka kadra, obenem pa se poklici hitro spreminjajo. Slovenski trgovci zato vse leto dejavno promovirajo trgovske poklice, pred in med informativnimi dnevi pa še posebej.

Zbrali smo izkušnje nekaterih slovenskih trgovcev: kaj vse počnejo, da bi v trgovske poklice privabili več mladih.

V Mercatorju poklic prodajalec ali mesar promovirajo na zaposlitvenih sejmih in na informativnih dnevih v trgovskih šolah. Za omenjena poklica trenutno štipendirajo sto dijakov. Trgovskim šolam so do zdaj donirali šest učnih prodajaln, letos jih bodo še sedem. To pomeni, da v razredu, v katerem običajno poteka praktični pouk, opremijo učno prodajalno z regali, hladilnikom, blagajno in embalažo izdelkov blagovne znamke Mercator. S fiksnimi postavitvami pa uredijo tudi ključne oddelke, kot so kruh ter sadje in zelenjava. Dijaki prodajalno poimenujejo, nato pa se lahko v njej naučijo pozicioniranja, označevanja, skeniranja izdelkov, dela pri blagajni, prodajnih veščin … Na prakso, ki je del učnega sistema, vsako leto sprejmejo okoli 250 dijakov in jim zagotovijo mentorje.

Preden nekdo postane spreten mesar, potrebuje tudi veliko prakse. FOTO: Leon Vidic/Delo

Privlačnost poklica krepijo v podjetju Hofer tudi s plačami, ki so nad povprečjem panoge. Zaposlenim se tam plača vsako leto zaposlitve samodejno zviša. Vzpostavili so motivacijski koncept: vsakdo že ob vstopu dobi zaposlitev za nedoločen čas, po prvem letu mu začne podjetje vplačevati v drugi pokojninski steber, po drugem letu pa se lahko vključi v njihov inovativni zaposlitveni model (po)polni delovni čas. Ta omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo, 30 ur na teden – torej s pravicami iz zaposlitve za polni delovni čas, polno pokojninsko dobo in polnim regresom (letos bo 1700 evrov). Kot zanimivo predstavljajo tudi ugodnost Sabbatical, s katero lahko dalj časa zaposleni pri podjetju izkoristijo možnost daljše odsotnosti z dela (do šest mesecev).

V Lidlu Slovenija ponujajo mladim, ki še nimajo delovnih izkušenj, priložnost za grajenje kompetenc v mednarodnem okolju. Da bi študentje ostali v podjetju tudi po končanem stažu, so oblikovali karierna programa Študent+ in Trainee. V prvega se lahko vključijo študentje, ki že delajo v podjetju. Lahko se potegujejo za enomesečno plačano pripravništvo pod mentorstvom vodstvenih kadrov v Lidlu Slovenija, bolje spoznajo delo v različnih oddelkih in pridobijo dragocene izkušnje. Program Trainee pa je namenjen študentom oziroma dijakom zaključnih letnikov. Karierni razvoj mladih spremljajo izkušeni strokovnjaki, kandidat lahko tako v enem letu pridobi praktična znanja z različnih strokovnih področij ter vpogled v podjetje in poslovanje. Ponudijo mu pogodbo za polni delovni čas, zaposlitev za določen čas za eno leto, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, ter nadpovprečno plačilo 2000 evrov bruto na mesec.

Pred izbiro poklica je dobro izkoristiti potencial informativnih dnevov. Pri predstavitvah šol sodelujejo tudi številni trgovci. Koristne izkušnje in znanje potujejo v obeh smereh.

V podjetju Spar Slovenija zaposlujejo najrazličnejše kadre, zato na informativnih dnevih širom po Sloveniji redno predstavljajo podjetje in različne poklice v trgovini, pekarni, slaščičarni ali skladišču. Ker mladi danes mnogo informacij dobijo že na spletu in se želijo o zapisanem prepričati tudi na lastne oči, zanje organizirajo oglede njihove pekarne, slaščičarne, skladišč in trgovin. Podjetje spodbuja kreativnost, inovativnost in odgovornost. Zato mladim omogočajo, da si te veščine in vrednote najučinkoviteje pridobijo z dijaško prakso ali delom prek študentskega servisa. Nadarjene kadre podpirajo tudi s kadrovskimi štipendijami, s čimer mlade že zgodaj sprejmejo v Sparovo družino in jim kasneje ponudijo zaposlitev.

Podjetje Tuš strateško načrtuje in izvaja glavne aktivnosti na področju privabljanja mladih, perspektivnih kadrov. Sodeluje na informativnih dnevih, virtualnih kariernih sejmih za osnovne in srednje šole, ponuja kadrovske štipendije. Trenutno ima odprt razpis za mlade mesarje, omogoča dijaško prakso, v okviru katere so lani delo trgovca predstavili več kot sto dijakom, letos pa že več kot tridesetim.

Atraktiven profil znotraj trgovskih poklicev je dogerist. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Podjetje DM drogerie markt Slovenija približuje trgovski poklic z udeležbo na kariernih dogodkih ali predstavitvah, s tiskanimi ali spletnimi gradivi in objavami na družbenih omrežjih. Izkušnje in koristne nasvete delijo njihovi sodelavci, ki opravljajo delo v prodajalnah DM. Sodelujejo s srednjimi trgovskimi šolami, iz partnerskega dialoga pa se od generacij, ki se šolajo, veliko naučijo tudi sami. Kot drogerijsko podjetje si prizadevajo za večjo prepoznavnost poklica drogerista in potrebnih posebnih znanj ter zahtevnejšega svetovanja strankam. »Verjamemo,« pravijo v DM, »da gre za atraktiven profil znotraj trgovskih poklicev, ki je zelo zanimiv tudi za mlajše generacije. Trenutno je naziv drogerist možno pridobiti z nacionalno poklicno kvalifikacijo, v prihodnje verjamemo, da bo postal postopek dostopnejši.«

Big Bang deluje v panogi, ki je mladim blizu, saj narekuje trende na področju avdio-video izdelkov, računalništva in bele tehnike. Zato je za podjetje izredno pomemben prav stik z mladimi, ki prinašajo nove, sveže ideje, razvoj potenciala zaposlenih pa so zapisali med vrednote. Sodelujejo z različnimi šolami, veliko pozornosti namenjajo izobraževanju naših zaposlenih. Mladim posredujejo znanje med obveznim praktičnim usposabljanjem v njihovih prodajalnah. »Delovno mesto prodajalca je zelo dinamično in zanimivo. Če je dijak ali dijakinja navdušenec nad tehnologijo, je že skoraj naš. Mladi v Big Bangu uživajo pri delu, saj imajo stik z najnovejšimi tehnologijami, ekskluzivnimi produkti in niso zgolj v vlogi prodajalca, ampak delujejo kot svetovalci našim strankam.«