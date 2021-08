Pred Karavankami in ob mejah kilometri zastojev, promet na Bledu povsem zastal

Kolone hromijo promet na Gorenjskem

Razmere na odseku gorenjske avtoceste Jesenice - vzhod. Foto Avtocestna Kamera/dars

Gneča ob meji s Hrvaško

Ponekod se na avtocestah in pred mejnimi prehodi vijejo kolone vozil. Gneča je na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti med razcepom Koseze in Vrhniko proti Kopru.Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga 10 kilometrov. Vozniki čakajo tudi na številnih mejnih prehodih s Hrvaško.Pred predorom Karavanke je nastala desetkilometrska kolona, čas za prestop je zato nekaj več kot tri ure. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod in zahod proti Avstriji zaprt, voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, pa priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.Nepretrgana kolona vozil se ob tem vije skozi Jesenice, izjemno je povečan promet tudi po stranskih jeseniških cestah, so pojasnili na Policijski upravi Kranj. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji kolona dolga en kilometer.Kolona vozil se na cesti Lesce–Bled pomika zalo počasi, na Bledu so vozniki v prometu povsem obstali. Kolona vozil je tudi na priključku Lesce do avtoceste. Pri urejanju prometa pomagajo občinski redarji in nadzorniki Darsa. Pred predorom Ljubelj se je oblikovala daljša kolona v smeri Avstrije.Promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški. Gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti med razcepom Koseze in Vrhniko proti Kopru, potovalni čas se tam podaljša za 10 do 15 minut.Na mejnih prehodih s Hrvaško so ponekod daljše čakalne dobe. Za izstop iz države morajo vozniki več kot dve uri čakati na mejnih prehodih Vinica, Starod, Petrina, Metlika, Jelšane in Dragonja. Eno do dve uri čakanja lahko pričakujejo tudi na mejnih prehodih Sočerga in Sečovlje.Na vstop pa na Dragonji in Sečovljah čakajo okoli tri ure, več kot dve uri pa še na Starodu, Jelšanah in Gruškovju. Drugod se čaka eno uro ali manj.