Pred nami še dve vremenski fronti

V petek in v nedeljo bosta naše kraje prešli še dve vremenski fronti, so sporočili z Agencije za okolje. Nad večjim delom Evrope je globoko in obsežno ciklonsko območje s središčem nad Britanskim otočjem. Naši kraji bodo še naprej pod vplivom vlažnih jugozahodnih vetrov, so zapisali.

Potem ko je danes oblačno, sem ter tja se pokaže tudi sonce, bodo v zahodni in deloma južni Sloveniji zvečer in v noči na četrtek ter v četrtek čez dan že pogostejše padavine. »A nalive ter s tem večje količine dežja v krajšem času pričakujemo šele od četrtkovega večera do petkove sredine dneva,« so pojasnili.

»Obilnejše padavine predvsem v zahodni Sloveniji bodo spremljale tudi nevihte ter močnejši sunki vetra. Nasploh bo tako v četrtek kot v petek povsod vetrovno, pihal bo jugozahodni veter. Največ padavin bo ponovno padlo v severozahodni Sloveniji, kjer bodo količine ponovno presegle 100 mm. Meja sneženja se bo v petek čez dan spuščala, ob intenzivnih padavinah se bo lahko v severozahodni Sloveniji popoldne prehodno spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Petkovemu prehodu fronte bo sledilo sobotno zatišje, ko se bo ponovno pokazalo vsaj nekaj sonca, a v zahodni Sloveniji bo tudi ta dan občasno rahlo deževalo. V nedeljo nas čaka prehod še druge vremenske fronte, ki bo ponovno prinesel najbolj obilne padavine zahodni Sloveniji, na severozahodu lahko ponovno pade več kot 100 mm. Tudi ta prehod bodo spremljale nevihte ter močnejši sunki vetra.«

Priprave na novo deževje

Na Tolminskem se ob današnjih ugodnih vremenskih razmerah intenzivno pripravljajo na nove obilne padavine, ki so napovedane v noči na petek. V četrtek v občini pričakujejo okrepljene gasilske in policijske enote ter ekipo Slovenske vojske, ki bodo pripravljene na morebitne podore ali usade, so sporočili iz Občine Tolmin.

V Tolmin po pojasnilih župana Alena Červa v četrtek prihajajo štiri dodatne gasilske enote, okrepljene patrulje policije s terenskimi vozili, ekipa Slovenske vojske s težko gradbeno mehanizacijo in dodaten zasebni izvajalec z ustrezno opremo.

»Enote bodo razpršene po naseljih in pripravljene na morebitne podore ali usade, ki bi zaprli ceste in povezave,« so župana povzeli na občini. Za evakuirane prebivalce se bo aktivirala nacionalna enota Rdečega križa za nastanitve, je še dodal.

Červ si je sicer danes s predstavniki podjetja Hidrotehnik ogledal hudournik na Kneži. V strugi bodo izvedli preventivne ukrepe, ki bodo v čim večji možni meri preprečevali prelivanje vode med hiše. Pri mali hidroelektrarni Klavže so namestili zaščito na zunanjo stran odbojne ograje ceste, ki bo preprečevala vdor vode na cesto in od tam v hiše, so pojasnili na občini.

Na napovedano poslabšanje so pripravljene tudi ekipe Zdravstvenega doma Tolmin. V četrtek dopoldne bosta zdravnik in medicinska sestra opravila vizito v domovih upokojencev v Podbrdu in na Petrovem Brdu, popoldne in ponoči pa bo v Podbrdu reanimacijsko vozilo z zdravnikom in dvema reševalcema.