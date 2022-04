Pred poletjem ostajajo aktualne le še maske

Zadnji večji poseg v covidne ukrepe pri nas se je zgodil 21. februarja, ko je vlada ukinila omejitve zbiranja ter izpolnjevanje pogoja PCT. Izjema ostajajo najbolj kritične dejavnosti, edini ukrep, ki ob omenjenem še ostaja v veljavi, pa je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Na pragu poletja je precepljenost slovenske populacije skoraj 58-odstotna.

Še zmeraj torej nismo dosegli želene 60-odstotne precepljenosti, ki so si jo na vladi zastavili septembra lani v posodobljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19. Nizek odstotek cepljenih pred poletnimi dopusti ni prav obetajoč, še zlasti ne za rizične skupine. Ali se pri nas obetajo kakšne spremembe ukrepov, ni jasno.

Od začetka cepljenja smo porabili slabe tri milijone odmerkov. INFOGRAFIKA: Delo

V torek je bilo v bolnišnicah 354 hospitaliziranih oseb, in sicer 144 zaradi covida, 171 pa z njim. Intenzivno terapijo je po podatkih ministrstva za zdravje potrebovalo 39 bolnikov – od tega 26 zaradi covida. Umrlo je pet covidnih bolnikov, skupaj od pojava koronavirusa pri nas 6517 ljudi. Četrti odmerek cepiva pri nas trenutno priporočajo po treh do šestih mesecih od poživitvenega osebam z imunsko oslabelostjo in kroničnim bolnikom, starostne meje za zdaj ni.

»To bo odvisno od odločitve Evropske agencije za zdravila, ki trenutno četrtega odmerka ni odobrila. Ga pa je Ameriška agencija za hrano in zdravila, in sicer za starejše od 50 let,« je pojasnila vodja posvetovalne skupine o cepljenju Bojana Beović. Nizek odstotek precepljenosti je ne preseneča, bi si pa glede na breme bolezni želela več zanimanja za takšno zaščito pred covidom-19, predvsem ker imunost po tretjem odmerku ugaša.

V UKC Ljubljana vsak dan sprejmejo dva do tri bolnike s pravo covidno pljučnico, na nacionalni ravni do deset. INFOGRAFIKA: Delo

Obvezne le še maske v zaprtih javnih prostorih

Čudežnega recepta za umikanje in sprejemanje ukrepov v boju s covidom-19 ni. Nekatere evropske države so se ob nizkem številu okužb spogledovale z umikom vseh ukrepov, a virus ostaja nepredvidljiv, tudi WHO je posvarila pred prehitrimi odločitvami. Obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih so odpravili v Litvi, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Švedska je umaknila vse omejitve potovanj in odprla svoje meje za turiste, v Nemčiji pa na drugi strani kljub prvotnim načrtom ne bodo odpravili obvezne karantene za obolele s covidom-19.

Na Hrvaškem za velikonočne praznike načrtujejo sprostitev velikega dela protikoronskih ukrepov, piše Jutarnji list. Evropska digitalna potrdila bodo obvezna le še v zdravstvu in socialni oskrbi ter za vstop v državo, odpravljajo omejitev zbiranja ljudi, gostinski lokali in klubi bodo lahko odprti kot pred epidemijo. Uporaba mask na večini mest ne bo več obvezna, ostaja le še priporočilo zanjo.

Zanimanje za cepljenje je pri nas skoraj povsem upadlo. FOTO: Yara Nardi/Reuters

V Sloveniji smo velik del ukrepov sprostili že februarja. Nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (sem spada tudi javni promet) in pri praktičnem pouku ter praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah, pa tudi izpolnjevanje pogoja PCT v bolnišnicah, zaporih in prevzgojnih domovih ter pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, so še edine zapovedi, ki ostajajo v veljavi. Nobenih omejitev ni pri vstopu v Slovenijo kot tudi ne napotitev v karanteno na domu.

Po mnenju Bojane Beović bi bilo te ukrepe pri nas smiselno obdržati, saj ne posegajo drastično v vsakdan prebivalstva. V UKC Ljubljana vsak dan sprejmejo dva do tri bolnike s pravo covidno pljučnico, na nacionalni ravni do deset, kar ne dopušča popolne sproščenosti ali pretvarjanja, da je šel virus v pozabo. Mešanje populacije v času dopustov bi lahko privedlo do novih izbruhov bolezni, izključen ni niti pojav novih variant.