Pred vrnitvijo testiranje otrok s posebnimi potrebami in zaposlenih

Pred vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode je predvideno testiranje 4800 otrok in 2700 zaposlenih na okužbo s koronavirusom, je na twitterju sporočilo ministrstvo za izobraževanje. Pristojna ministricapa je na Televiziji Slovenija povedala, da preučujejo tudi možnost testiranja za učence prve triade osnovnih šol. Po odločitvi ustavnega sodišča se morajo namreč otroci s posebnimi potrebami v šole in zavode vrniti 4. januarja . Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija napovedala, da bodo vodstva šol dobila natančna navodila, na kakšen način bo potekalo vračanje, da bo izrazito varno in trajno.Da se bodo 4. januarja v šole vrnili tudi učenci prve triade, še ni gotovo. Premierje danes povedal, da se bo vlada o časovnici vračanja učencev v šole odločala ta teden.Predvideno je testiranje za učitelje, medtem ko se o možnosti, da bi testirali tudi učence, še pogovarjajo. Ministrica Kustec je povedala še, da so učitelji v prednostni skupini za cepljenje proti covidu-19, takoj za zaposlenimi v zdravstvu in domovih za starejše.