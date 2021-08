07.30 V Južni Koreji pozivi za delo od doma

07.20 Na Tajskem že drugi dan zapored rekordno število okužb

07.00 Pred začetkom šolskega leta organizirana cepljenja za mlade proti covidu-19

Cepljenje mladostnikov proti covidu-19 je pomembno, kot opozarja Baš, v luči obvladovanja epidemije. Kot je v sredo dodal direktor NIJZ Milan Krek, bi lahko z zadostno precepljenostjo imeli odprte tako osnovne kot srednje šole kljub največji epidemiji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Južnokorejski premierje v petek ljudi pozval, naj čim bolj omejijo oziroma zmanjšajo počitniška potovanja, podjetja pa je prosil, naj ljudem dajo priložnost za delo od doma, njegove besede povzema Guardian. To je pozval v luči poslabšanja epidemiološke situacije v četrtem valu in pomanjkanja cepiva. Širjenje te bolj nalezljive različice delta, ki zdaj v tej azijski državi že prevladuje, se je povečalo, ko organi za sledenje stikov niso mogli več spremljati prenosov v času največje poletne sezone potovanj med domačini. Korejska agencija za nadzor in preprečevanje bolezni je v četrtek poročala o 1990 novih okužbah, predvčerajšnjim pa so poročali o največjem dnevnem porastu – 2223. Od začetka julija se je število dnevnih primerov na novo odkritih okužb prvič povzpelo nad 1100 in se od takrat povečuje, a po besedah vlade trenutni val okužb še ni dosegel vrhunca.S 23.418 novimi primeri okužb Tajska spet – že drugi dan zapored – poroča o rekordnem številu novih okužb, poroča Guardian. Skupno število okuženih je 863.189, ta azijska država pa se trenutno sooča z največjim izbruhom koronavirusa doslej. Umrlo je še 18 bolnikov s covidom-19, število vseh smrtnih žrtev se je tako povečalo na 7126.Pred začetkom novega šolskega leta so po več mestih že povabili mlade k cepljenju proti covidu-19. Trenutno se lahko proti covidu-19 cepijo starejši od 12 let, za mlajše cepivo še ni registrirano. Sicer pa je z enim odmerkom cepljenih 13,7 odstotka, z dvema pa dobrih 8,4 odstotka mladostnikov, starih od 12 do 18 let. Okužbe z novim koronavirusom so trenutno najpogostejše v starostni skupini od 15 do 24 let, med njimi je polno cepljenih 31 odstotkov prebivalcev. Po pojasnilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je med mladimi največ okužb zaradi njihovega obnašanja in predvsem tesnejšega druženja, ne pa ker bi bili bolj dovzetni za okužbo s trenutno prevladujočo različico delta. Pristojni pozivajo k čim večji precepljenosti proti covidu-19, zlasti ob naraščanju števila okuženih ter prihajajoči jeseni, ko se tudi začne novo šolsko leto.Po podatkih NIJZ je v starostni skupini do 17 let z enim odmerkom cepljenih 10.106 oseb oziroma 4,4 odstotka, z dvema pa 16.425 oseb oziroma 2,7 odstotka. A proti covidu-19 se lahko glede na registracijo cepiv cepijo le starejši od 12 let, mladostnikov, starih od 12 do 18 let, pa je v Sloveniji glede na podatke Statističnega urada RS 120.278. To pomeni, da je polno precepljenih 8,4 odstotka, z enim odmerkom pa 13,7 odstotka oseb v tej starostni skupini. To je sicer najmanj med vsemi starostnimi skupinami, čeprav v zadnjih tednih po različnih mestih v državi vabijo prav mlade, naj se pridejo cepit. Tako so cepljenje mladih med drugim že omogočili v Ljubljani, Kranju, Kopru in Slovenj Gradcu. Zanje uporabljajo cepivo Pfizerja in Biontecha. Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvuje za STA pojasnil, da se nanj obračajo starši in mladi za nasvet, ali se cepiti proti covidu-19 ali ne. Svetuje jim cepljenje.