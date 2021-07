Predčasno glasovalo več kot 84.000 volivcev

Predčasno glasovanje o referendumski pobudi proti novemu zakonu o vodah. FOTO: Marko Feist

Predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah se je po podatkih Državne volilne komisije udeležilo 84.196 volivcev oz. 4,96 odstotka vseh volilnih upravičencev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na referendumih in volitvah doslej.Referendum o noveli zakona o vodah bo v nedeljo, predčasno glasovanje pa je potekalo od torka do četrtka na 92 voliščih po državi.Največ volivcev je na volišča prišlo v sredo, namreč 30.113. V četrtek je predčasno glasovalo 29.376 ljudi, v torek pa 24.707. Gre za končne podatke o volilni udeležbi, so sporočili iz Državne volilne komisije. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na referendumih in volitvah, so dodali.Za primerjavo so navedli predčasno glasovanje na predčasnih volitvah v DZ leta 2014, ko je v treh dneh skupaj glasovalo 66.754 volivcev oz. 3,96 odstotka vseh volilnih upravičencev.Referendum o noveli zakona o vodah je zahtevalo Gibanje za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?Nasprotniki novele zakona opozarjajo, da novela širi možnost gradnje na priobalnih zemljiščih. Zagovorniki skupaj z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom po drugi strani poudarjajo, da se nabor objektov, ki jih bo mogoče graditi na priobalnih zemljiščih, oži. Vsaka gradnja ob vodi povečuje poplavno varnost in lahko ogroža pitno vodo, svarijo nasprotniki. Opozarjajo tudi, da se odločanje o dopustnosti gradnje prenaša z najvišje, vladne ravni, na raven uradnikov na direkciji za vode, kar povečuje tveganja za korupcijo in pritiske.