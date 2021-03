Predlog dviga najnižjih pokojnin vzbuja pomisleke

V nadaljevanju preberite:

Najnižja starostna, predčasna ali invalidska pokojnina naj bo 442 evrov, najnižja zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo pa naj se zviša na 613 evrov – tak predlog Levice je v drugem branju novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prejšnji teden dobil odobritev v državnem zboru. Poslanci ga bodo dokončno potrjevali ali ovrgli na naslednji seji, ki se bo začela 22. marca. Mnenja, ali je to korak v pravo smer, so zelo različna.