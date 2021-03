Bodo mariborski dijaki deležni amnestije?

V nadaljevanju lahko preberete:

Šolska ministrica Simona Kustec je v razpravi ob interpelaciji, ki jo je uspešno prestala, napovedala, da mariborski dijaki ne bodo plačali nobene kazni. Gre za srednješolce, ki so na protestih zahtevali vrnitev v šolske klopi. Zdaj so se v SMC domislili, da bi jim s posebnim zakonom zagotovili amnestijo. Tako bi jih odrešili globe v višini 400 evrov. V parlamentarno proceduro bo morda vložen že danes.

Janja Sluga, vodja poslanske skupine SMC, o svojih načrtih v politiki molči. FOTO: Leon Vidic

V poslanski skupini SMC kljub različnim ugibanjem o razrešitvi Janje Sluga z mesta vodje poslanske skupine za zdaj brez sprememb. Včeraj se seje poslanske skupine zaradi bolezni nista udeležila Janja Sluga in Dušan Verbič, Igor Zorčič pa se je pripravljal na službeno pot v tujino.

Ministrica za izobraževanjese je po prestani interpelaciji ---- za je glasovalo 38 poslancev, 41 pa jih bilo proti – zavezala, da bo svoje delo nadaljevala v iskanju rešitev za pošteno in pravično izobraževanje, znanost in šport in za rešitve, ki so še potrebne, da prebrodimo epidemijo. Kljub njeni oceni o nujnosti prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja bi lahko bil korak v to smer amnestija mariborskih dijakov. Da ne bodo plačali nobene kazni, ker razloga zanjo vsaj sodeč po fotografijah ni, je dejala že v razpravi ob interpelaciji. V poslanski skupini njene SMC pa so se po naših informacijah zdaj domislili predloga zakona o njihovi amnestiji.Predlog že presojajo na pravosodnem ministrstvu in bo po naših informacijah, če bo strokovno ocenjen kot primeren, v parlamentarno proceduro skladno z včerajšnjim pogovorom na srečanju poslanske skupine SMC vložen danes, ko bo parlamentarna komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti obravnavala to temo.Mirni protest dijakov, ki so 9. februarja na Trgu svobode zahtevali, da se odprejo šole, se je namreč končal z denarnimi kaznimi – pet polnoletnih je domov dobilo plačilne naloge z globo v višini 400 evrov, proti štirim pa so policisti policijske uprave Maribor podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.K zaustavitvi postopkov zoper njih sta pozvala tudi predsednik republikein mariborski župan, ogorčenje nad globami pa so večkrat izrazili tudi v opoziciji.»Iz postopkov policije je jasno, da ni bil njihov namen preprečitev širjenja nalezljive bolezni, temveč kaznovanje posameznikov, ki javno izražajo politične zahteve,« trdijo v Levici, kjer so zahtevali sklic omenjene komisije in bodo danes tudi predlagali, da se sprejme poziv policiji, da v skladu s 171.a členom zakona o prekrških predlaga pristojnemu sodišču odpravo pravnomočnih odločb o prekrških, povezanih s protesti staršev in dijakov.Ne glede na pričakovanja o burnem sestanku poslanske skupine o usodi Janje Sluga , vodje poslanske skupine, so včeraj v SMC več besed namenili omenjeni temi kot pa njeni zamenjavi.Kot smo že pisali, predsednik strankenamreč nima dovolj glasov poslancev za njeno zamenjavo. Včeraj pa je tudi njen namestnik – Janja Sluga zaradi bolezni ni prišla v parlament –, ki velja za favorita za prevzem njenega mesta, izjavil, da razlogov za njeno zamenjavo ni.Zdravko Počivalšek je sicer povedal, da si v ekipi ne želi sprememb, tako naj bi ostala enaka ministrska, podobno pa tudi poslanska skupina, češ da si bo prizadeval, da ostanejo enotni in da je ne bi zapustil nihče od osmih poslancev. V SDS in NSi, kjer vidijo Slugo kot samosvojo, bi si sicer želeli njen odhod v opozicijo, ali se bo ta dejansko tudi zgodilo, pa bi se lahko pokazalo po glasovanju o interpelaciji zoper kulturnega ministra. Do njegovih potez je bila Sluga izrazito kritična.