Predlog za razrešitev in odsotni general

Kar 12 programskih svetnikov v 29-programskem svetu predlaga razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha. Razloge nizajo v devetih točkah, a kot kaže do obravnave pobude za njegovo razrešitev v ponedeljek, ko je ta uvrščena na dnevni red, (še) ne bo. Skladno s statutom mu mora programski svet pred glasovanjem namreč omogočiti, da o očitkih pove svoje mnenje.

Grah Whatmough pa je po neuradnih podatkih že od četrtka odsoten. Med tem je za zastopanje pred organi zavoda pooblastil Uroša Urbanijo, direktorja TV Slovenija. Kdaj naj bi se generalni direktor, vrnil ni znano, a prav lahko bi se zgodilo tudi, da o tej pobudi programski svetniki na koncu niti ne bi glasovali.

Spremembe zakona o RTV Slovenija, ki predvidevajo predčasno prenehanje mandatu tudi njemu, bi po potrditvi na referendumu lahko stopile v veljavo že letos. S tem bo prenehal mandat tudi generalnemu direktorju, ki bo nato svojo funkcijo do imenovanja nove uprave – če po napovedani pritožbi ne bo ustavno sodišče presodilo drugače – opravljal še kot vršilec dolžnosti. To bi lahko pomenilo ohranjanje trenutnega statusa še vsaj dva do tri mesece.

Predlagatelji za njegovo razrešitev že zdaj izpostavljajo dvome o njegovi zakonitosti, gospodarnosti in uspešnosti. Zaradi njegovega sodelovanja v predreferendumski kampanji po njihovo obstaja možnost nasprotja interesov. S podporo predsednika programskega sveta je zato tudi povzročil tudi blokado dela programskega sveta. Časovnica sprejemanja dokumentov za prihodnje leto pa se je tako zamaknila.

Očitajo mu še neodzivnost na pozive h pogajanjem, s čimer pa da krši statut, ker ne vodi socialnega dialoga s predstavniki reprezentativnih sindikatov, ki stavkajo. Opozarjajo tudi na nezakonito razrešitev direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, kar je že potrdilo prvostopenjsko sodišče.

Gledanost TV Slovenija in obiskanost spletnega portala MMC je v času njegovega vodenja oziroma potez, ki jih je vlekel, padla. Znižalo se je tudi zaupanje. »Generalni direktor je zaradi vsega navedenega odgovoren za sedanje razmere, torej za netransparentno, negospodarno, škodljivo in pristransko motivirano upravljanje, znižanje kriterijev poročanja, zmedo in škodo v programskih shemah in za nepreglednost programske ponudbe ter ukinjanje oddaj, ki so krepile kakovosten in kritičen družbeni dialog, za škodljivo krčenje dopisništev v tujini ter omejevanje novinarske avtonomije. Navedeno povzroča tudi škodo v trženju oglasnih vsebin in posledično poslovnega rezultata RTV Slovenija v letu 2022,« še piše v pobudi za razrešitev

Po do zdaj dostopnih podatkih sicer večine – torej vsaj 15 programskih svetnikov – za razrešitev zaenkrat (še) ni, a med podpisniki predloga za razrešitev so tudi posamezniki, ki so v preteklosti tvorili jedro podpore trenutnega vodstva. V programski svet jih je imenovala prejšnja Janševa koalicija.

Grah Whatmough za komentar zaenkrat ni dosegljiv.