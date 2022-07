Predlog zakona o evtanaziji slab, a dobro izhodišče

Več v nadaljevanju:

Predlog zakona o evtanaziji, ki ni v parlamentarni proceduri, je slab, menijo v Zdravniški zbornici Slovenije. Je pa dobro izhodišče za začetek široke in poglobljene razprave o vseh pravnih, zdravstvenih, etičnih, moralnih, filozofskih in drugih vidikih tega problema. »To so širša družbena in pravna vprašanja,« pravi dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.