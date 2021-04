Prednost pri cepljenju tudi prednost pri izhodu iz države

Odlok sledi legitimnemu cilju. Postavlja pa se vprašanje, ali je prepoved izhoda nujno sredstvo za doseganje zakonitega cilja.

Posameznik na to, ali je že cepljen ali še ni, a si želi biti, ne more vplivati. In če ne spada v katero od prednostnih skupin po nacionalni strategiji, tudi ni prav verjetno, da bi že prišel na vrsto, da zaviha rokav. Zato se marsikomu zdi odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo, ki velja od 29. marca in bo še do 12. aprila, diskriminatoren, s tem, ko dovoljuje izjeme za cepljene. Prisluhnil jim je tudi zagovornik načela enakosti, ki izpostavlja še nekaj točk potencialno neenake obravnave glede na osebne okoliščine, in vladi priporoča, naj spremeni pogoje vstopa in izstopa iz države.Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je zadnje dni prejel več predlogov za obravnavo odloka, ki osebam z bivališčem v Sloveniji prepoveduje izstop ter vstop v države na rdečem seznamu, razen za posebne izjeme, prebolevnike in cepljene. Takšna ureditev po mnenju Lobnika posameznike postavlja v potencialno neenak položaj glede na to, ali so jim dostopna cepiva oziroma ali so preboleli covid-19, prav tako glede na njihovo narodnost oziroma državljanstvo.Cepljenje načelno poteka v skladu z nacionalno strategijo, po kateri so bili najprej na vrsti oskrbovanci in zaposleni v domovih za starostnike, zdravstveni delavci, starejši od 70 let, posebno ranljivi kronični bolniki, zaposleni v šolstvu ... Prednostne skupine je načrt opredelil glede na osebne okoliščine starosti, zdravstvenega stanja in tudi družbenega položaja, ki izhaja iz njihovih funkcij, zaposlitev in družbenih vlog. »Vse druge kategorije prebivalstva, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, ker nimajo navedenih osebnih okoliščin, do cepiva nimajo dostopa. Posledično ne morejo koristiti ustavne pravice zapustiti državo ter vrnitve vanjo,« opozarja zagovornik.Glede besed ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pred dnevi v oddaji Odmevi, da je običajna praksa, da ob koncih tedna, še bolj pa za praznike, številni prebivalci odhajajo domov v Bosno ali Srbijo, ter da je stanje v Bosni, Srbiji in Makedoniji vsak dan slabše, »zato je bilo treba omejiti predvsem to gibanje na naš jugovzhod«, Lobnik meni, da odlok potencialno posega v pravico ljudi do zasebnega in družinskega življenja.Pri testu sorazmernosti se postavlja vprašanje, ali je slabša obravnava pravno dopustna. Nekatere oblike razlikovanja so upravičene, če takšno različno obravnavanje temelji na legitimnem cilju in so sredstva za njegovo doseganje ustrezna, potrebna in sorazmerna. Po preliminarni oceni Lobnika odlok sledi legitimnemu cilju varovanja zdravja ljudi. »Razlog prepovedi izstopa iz države naj bi bil, da se s tem prepreči dodaten vnos okužb. Postavlja pa se vprašanje, ali je prepoved izhoda nujno sredstvo za doseganje tega zakonitega cilja,« se sprašuje zagovornik, ki meni, da obstaja velika verjetnost, da popolna prepoved za vse kategorije, ki ne sodijo med izjeme, ni nujno sredstvo za zajezitev okužb.Zato vladi priporoča, da spremeni pogoje vstopa in izstopa tako, da bodo skladni z načelom enakega obravnavanja, ne glede na dostopnost cepiva, ne glede na dejstvo, ali je oseba prebolela covid-19 in ne glede na narodnost oziroma državljanstvo, pri čemer naj za vstop oziroma izstop določi takšne pogoje, kot sta negativni test PCR, ki ni starejši od 48 ur, ali karantena in ki bodo dostopni vsem, ne glede na osebne okoliščine.