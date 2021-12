Predpraznični dnevi ponekod obetavni, drugod katastrofalni

Kako se bo slovenskemu turizmu poznal nov italijanski odlok o prehajanju meje? Ta tudi od italijanskih državljanov ob vrnitvi v domovino zahteva testiranje, kljub temu, da so cepljeni, necepljeni pa morajo poleg tega še v petdnevno karanteno. Kakšne so sicer napovedi za praznične dni? Med drugim smo se obrnili na Hit, Savo Turizem, Turistično združenje Portorož in Združenje hotelirjev Slovenije.

Razmere v slovenskem turizmu so trenutno hkrati dobre in slabe. Gregor Jamnik, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, povzema, da imajo v alpski regiji zaradi zapadlega snega in lepega vremena celo rekordno zasedenost. Dober obisk je tudi v termah in ob morju. Povsem drugačna slika pa je tam, kjer ljudje ne koristijo toliko turističnih bonov – predvsem v mestnih hotelih. Tu namreč preživljajo hudo krizo, primerljivo s časom popolnega zaprtja.

V Hitu pozorno spremljajo dogajanje, povezano z novim italijanskim odlokom o začasnem prehajanju meje. Ta tudi od italijanskih državljanov ob vrnitvi v domovino zahteva testiranje, kljub temu, da so cepljeni, necepljeni pa morajo poleg tega še v petdnevno karanteno. Na novogoriško igralniško družbo so se v zadnjih dneh obrnili številni italijanski gostje. »Računamo na to, da se nam bo stalen stik z gosti obrestoval. Za zdaj večjih zadreg ni, pomembno je, da je novi odlok kot izjemo ohranil obmejni pas,« pojasni Lavra Peršolja Jakončič. Obiskovalcem iz bolj oddaljenih italijanskih pokrajin se bodo prilagodili z zagotavljanjem možnosti testiranj. Kot opažajo, je glavnina italijanskih gostov polno cepljenih, kar je spodbudno. Se pa igralniški turisti za prihode odločajo tik pred zdajci.

Dobro zasedeni, kljub nekaterim odpovedim

»Glede na povpraševanje do konca leta lahko ocenimo, da bo zasedenost dobra. So se pa že od oktobra naprej, ko se je epidemiološka slika doma in po svetu poslabšala, začele odpovedi individualnih in kongresnih gostov,« pove Ana Praprotnik, predstavnica skupine Sava Hotels & Resorts. Za božič in novo leto so v slovenski Istri, na Bledu in v termah dobro zasedeni, a je proste sobe še mogoče dobiti. Med gosti prevladujejo Slovenci, tuji obiskovalci pa večinoma prihajajo iz bližnjih držav.

»Do manjšega upada gostov iz Italije bo verjetno prišlo. Jih je pa že tako relativno malo – prevladujejo namreč Slovenci, tako da to ne bo imelo odločujočega vpliva,« pravi Lea Šuligoj iz portoroškega turističnega združenja. Z rezervacijami za božično-novoletne praznike kaže dobro. »Zanimivi so tudi podatki za prvo polovico meseca, ko smo imeli v piranski občini kar za 46 odstotkov več prenočitev kot v primerljivem času leta 2019,« poudari. Glede na to, da je bila običajno bolj zasedena druga polovica decembra, je za letos pričakovati enakomernejšo porazdelitev skozi ves mesec.

Letošnji praznični december zaradi omejitev proti širjenju epideije ni tako živahen kot pred pojavom novega koronavirusa. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Letošnji prazniki bodo povsem drugačni od tistih, ki smo jih bili vajeni pred pandemijo,« meni Petra Zierer iz Hotela Kempinski Palace Portorož. »Poslovanje se nam splača že ob manjšemu številu gostov. Med njimi pričakujemo največ Slovencev,« nadaljuje. Za Silvestrovo bodo namesto tradicionalnega plesa organizirali le večerjo do 22. ure, kolikor je največ dovoljeno, nato pa bodo gostom ponudili sobno postrežbo.

Z dobro zasedenostjo hotelov na Dolenjskem in v Strunjanu se vse do konca decembra lahko pohvalijo tudi v Termah Krka. Ta je skoraj na ravni običajne zimske sezone pred pojavom novega koronavirusa, povpraševanje pa beležijo tudi za prve mesece prihodnjega leta. Med gosti prav tako prevladujejo domači turisti.

V Ljubljani bo zima dolga in huda

Gregor Jamnik, prvi mož hotelirskega združenja, ki je obenem direktor ljubljanskega Hotela Slon, pravi, da so bili letos poleti in v začetku jeseni še optimistični. Po zaprtju v Avstriji in izbruhu novega vala epidemije v Sloveniji – o čemer so množično poročali tuji mediji – pa je šlo vse samo še navzdol. Hoteli v predpraznični Ljubljani, ki je bila tradicionalno polna, so manj kot 30-odstotno zasedeni in številke še naprej padajo. »Zima bo zelo dolga in huda,« je črnogled. Pod črto pa meni, da domači gostje, tudi na trenutno bolj obljudenih lokacijah, ne morejo nadomestiti tujih, ki so v preteklih letih zagotovili okoli 70 odstotkov vseh prenočitev. Najprej zaradi tega, ker je Slovencev bistveno premalo, da bi zapolnili vse razpoložljive kapacitete, poleg tega pa imajo tudi nižjo kupno moč.