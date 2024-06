Klakočar Zupančičeva želi spremeniti poslovnik DZ

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je vložila predlog za sklic nujne seje komisije DZ za poslovnik, na kateri bi govorili o domnevni zlorabi instituta posvetovalnega referenduma. Ocenjuje namreč, da so v SDS predlog za razpis posvetovalnega referenduma glede priznanja Palestine večkrat vložili zato, da bi DZ preprečili priznati to državo.

Klakočar Zupančič komisiji za poslovnik predlaga sprejem enega sklepa. V primeru njegovega sprejetja bi komisija na delovno skupino, ki deluje pri komisiji, naslovila pobudo, da pripravi predlog normativnih sprememb poslovnika DZ.

Gre za spremembe, ki bi učinkovito naslovile ureditev v 184., 185. in 186. členu poslovnika z namenom preprečevanja zlorabe instituta referenduma za zavlačevanje postopkov v DZ in napačne razlage predvsem 184. člena poslovnika. In sicer tako, da se bodo povsem jasno in nedvoumno določili ustrezni roki in namen teh rokov ali pa se jih bo bodisi celo odpravilo, je predsednica DZ zapisala v predlog za sklic nujne seje.

DZ je v torek na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Priznanje pa je spremljalo proceduralno preigravanje in medsebojno obtoževanje koalicije in opozicije. SDS je namreč tik pred začetkom seje umaknila predlog za posvetovalni referendum o priznanju Palestine, ki ga je vložila v ponedeljek. Nato je med sejo vložila nov predlog za posvetovalni referendum.