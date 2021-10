Predsednik Pahor bo Merklovi vročil red za izredne zasluge

Kanclerka Angela Merkel prihaja na obisk v Slovenijo. Našo državo bo obiskala v torek, predsednik Borut Pahor ji bo ob tej priložnosti vročil red za izredne zasluge. Gre za najvišje odlikovanje Republike Slovenije.



Kot so sporočili iz kabineta predsednika republike, ga bo nemška kanclerka prejela za »osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo«.



Angela Merkel po 16 letih vodenja vlade Zvezne republike Nemčije zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke. V tem času sta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa, so dodali v kabinetu. »Državi sta strateški, politični in gospodarski partnerici in zaveznici in imata sorodne poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti. Z Nemčijo kot najpomembnejšo zunanjetrgovinsko partnerico Slovenije smo v preteklem letu zabeležili blagovno menjavo v višini skoraj 11 milijard evrov.«



Borut Pahor bo Angelo Merkel sprejel v torek na Brdu pri Kranju, so še sporočili iz urada predsednika republike. Pahor se je z Merklovo srečal že nekajkrat tako v vlogi premierja kot predsednika republike.



V sredo bo na Brdu pri Kranju potekal vrh EU-Zahodni Balkan, ki ga bo gostil premier Janez Janša. Pred tem se bodo po poročanju STA v torek voditelji držav ali vlad članic EU na Brdu pri Kranju sestali na neformalni delovni večerji.

