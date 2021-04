Predsedovanje, začinjeno z okroglo obletnico

V nadaljevanju preberite:

Obletnica in prevzem predsedovanja bosta časovno povsem sovpadala, zaradi česar bodo slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva v svetu oboje povezala tako vsebinsko kot promocijsko. Čeprav predstavništva še pripravljajo podrobnejše načrte promocije, je iz besed zunanjega ministra Anžeta Logarja razbrati, da bodo okroglo obletnico vpletli v vse dogodke, ki jih bo država organizirala v času predsedovanja. Med drugim tudi z obarvanjem pročelij in lokalnih spomenikov v barve slovenske zastave. »Slovenija bo prav za svojih 30 let na čelu sveta Evropske unije, kar govori zgodbo aktivne, uspešne in mednarodno uveljavljene države, ki s svojim prispevkom pušča pečat v mednarodni skupnosti,« so pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve.



Država se s tem vsaj na prvi pogled drži preizkušenega recepta. Uspešna osamosvojitev in evroatlantska integracija sta navsezadnje že vseskozi pomemben del njene zunanje podobe, četudi je njen status najboljše učenke v zadnjem desetletju precej zbledel. Toda koliko je zgodba o osamosvajanju pred tremi desetletji v resnici zanimiva za mednarodno javnost? Strokovnjaki dvomijo, da lahko Slovenija z njo doseže karkoli bistveno novega.