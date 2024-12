Slovenija se je zbudila v belo jutro, sneg naj bi vztrajal do božiča

Potem ko so bili prejšnji teden meteorologi previdni z napovedmi, se je sinoči uresničil scenarij po željah ljubiteljev snega: vremenska fronta, ki je prešla Slovenijo, je pobelila tudi nižine. Največ snega je zapadlo na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem, pristojni pa ob tem pozivajo udeležence v prometu k dodatni previdnosti.

Vozniki lahko pričakujejo daljše potovalne čase, tovorna vozila pa tudi izločanje iz prometa. »Pričakujte daljše potovalne čase. Na pot se odpravite le, če je to nujno, z ustrezno zimsko opremo. Pred tem preverite razmere na www.promet.si in spremljajte obvestila medijev,« so včeraj na facebooku med drugim zapisali pri Darsu.

Napovedi kažejo, da bo sneg danees tudi na jugovzhodu Slovenije ponehal. Od zahoda se bo nekoliko jasnilo, ponekod bo še pihal severnik. Jutranje temperature bodo od okoli ledišča, v alpski dolinah okoli -7, ob morju 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Več oblačnosti bo na vzhodu. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen severnik.

V noči na sredo se bo od vzhoda pooblačilo, na Primorskem se bo krepila burja. Predvsem v vzhodni Sloveniji bo možen rahel sneg.

Prvič po letu 2007?

Kot je v nedeljo za STA vremensko dogajanje opisal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved, se v nekaterih delih Slovenije obeta bel božič. »Če ne bo tako močnega vetra v noči s torka na sredo, je takrat možno rahlo sneženje do nižin celo na vzhodu Slovenije,« je dejal.

Če bo veter premočan, bo posušil snežinke na poti do tal, če pa se bo pa dovolj umiril, pa lahko rahlo naletava sneg tudi po nižinah. »To sneženje bi bilo ravno v noči s torka na sredo, ravno v času polnočnic,« je dodal Medved in ponovno opozoril, da bo to zelo odvisno od moči vetra. Za konec je spomnil, da je bil bel božič v večjem delu Slovenije nazadnje leta 2007.