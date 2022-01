Preiskovalna komisija DZ Hojsa in državna sekretarja pozvala k odstopu

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, je danes sprejela vmesno poročilo in z njim sklep s predlogom DZ, da k odstopu pozove notranjega ministra Aleša Hojsa in da pozove premierja Janeza Janšo, da DZ o tem obvesti, k odstopu pa pozove tudi oba državna sekretarja Franca Kanglerja in Boža Predaliča.

Preiskovalna komisija je v dobre pol leta zaslišala dvajset prič, predsednik komisije Rudi Medved iz vrst LMŠ pa pravi, da so zaslišanja in dokumenti potrdili, da v slovenski policiji stvari tečejo po diktatu politike.

Medved dodaja, da v sistemu slovenske policije sistematično potekajo kadrovske čistke, da se sistematično posega v nekatere predkazenske postopke, predvsem tiste, ki se dotikajo funkcionarjev vladajoče politike. »Če govorimo npr. o preiskavi sumljivih nabav medicinskih pripomočkov in opreme, se ni nič premaknilo, kar nas seveda ne čudi. Če umikaš iz preiskav kriminaliste, ki te preiskave vodijo, je seveda odveč pričakovati tudi skorajšnji epilog,« je komentiral Medved.

Prav slednje se po ugotovitvah komisije umika v delovne skupine, ki so same sebi namen. Pri kadrovanju na položaje ne veljajo nobeni standardi več, ugotavlja Medved, obenem pa tudi, da je porušen karierni sistem, celo varnostno preverjanje posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v policiji. NPU pa je po besedah Medveda »amputiran in zreduciran na nivo oddelka policijske postaje«. Generalni direktor policije pa naj bi zaposlenim dajal opozorila pred prekinitvijo delovnega razmerja, tudi tistim, ki so bili ali pa še bodo vabljeni pred komisijo.

Tudi če političnega vmešavanja v delo komisije ne priznajo, pravi Medved, je že iz samega javnega delovanja in tvitov ministra za notranje zadeve jasno, kako naj policija deluje: »Torej nobenih neposrednih ukazov ne potrebujejo več, ker pač delajo po diktatu, ki je javno znan.«

Vmesno poročilo so člani komisije iz vrst opozicije soglasno podprli, proti sta bila dva člana iz vrst koalicije, eden od njiju bo pripravil ločeno mnenje, ki bo priloga vmesnemu poročilu. Potem mora poročilo na dnevni red seje umestiti kolegij predsednika DZ, na seji nato o poročilu glasujejo poslanci.

V januarju bosta zaslišana še notranji minister Hojs in državni sekretar Kangler, končno poročilo bo po besedah Medveda končano do konca mandata.