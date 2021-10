Preiskovalna komisija o ukrepanju v epidemiji zaslišala Nino Pirnat

Pred preiskovalno komisijo o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covida-19 je bila zaslišana nekdanja direktorica NIJZ Nina Pirnat, ki je spregovorila o nekaterih odločitvah NIJZ v času pred razglasitvijo epidemije covida-19. Aleša Šabedra na zaslišanje ni bilo.

V času do pravno-formalne razglasitve epidemije 12. marca lani so po besedah Pirnatove na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pridobivali relevantne podatke različnih javnozdravstvenih mednarodnih institucij in jih posredovali različnim deležnikom. Prav tako so pripravljali priporočila ukrepov in navodila za različne skupine ljudi. Pirnatova je pojasnila, da so veliko pozornosti namenili tudi pravilni komunikaciji ukrepov in priporočil.

Predsednica preiskovalne komisije Suzana Lep Šimenko (SDS) je Pirnatovo vprašala, zakaj je bila v Sloveniji epidemija razglašena šele 12. marca lani, medtem ko je Italija že 31. januarja lani zaradi koronavirusa razglasila izredne razmere. Pirnatova je spomnila, da smo v Sloveniji prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležil 4. marca 2020. »Vse do takrat pa ne, kljub testiranju ljudi,« je dejala. Zato po njenih besedah podlage za razglasitev epidemije pred tem ni bilo. To pa ne pomeni, da se ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja koronavirusa niso izvajali, je še poudarila.

Sledili navodilom WHO in ECDC

Epidemijo so nato po besedah Pirnatove razglasili na dan, ko so v Sloveniji odkrili 96 novih okužb s covidom-19. Med njimi so bile osebe, ki so se okužile v tujini, tisti, ki so se od njih okužili, in taki, pri katerih izvora okužbe niso mogli ugotoviti. Poleg tega je dan pred tem, 11. marca, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo covida-19. Epidemija je bila po besedah Pirnatove razglašena zaradi omenjenih dveh razlogov.

Lep Šimenkova je Pirnatovo vprašala, če je bila seznanjena z zalogami zaščitne opreme. Pirnatova je pojasnila, da zaloge zaščitne opreme niso stvar pristojnosti NIJZ, da pa je zaznala vprašanja zdravnikov, katere zaščitna oprema naj se uporablja ob epidemiji covida-19. Ob tem je navedla, da so izvajalcem zdravstvenih storitev iz NIJZ glede uporabe zaščitne opreme posredovali prevedena navodila Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).

Na vprašanje Lep Šimenkove, katera priporočila je na novinarskih konferencah posredovala javnosti, je Pirnatova odgovorila, da so v začetku epidemije sledili priporočilom WHO in ECDC. Med drugim je ljudem tako svetovala samoopazovanje, izogibanje ranljivim skupinam in upoštevanje higiene kašlja.

Lep Šimenkovo je zanimalo, zakaj NIJZ vsaj zdravstvenim delavcem po vrnitvi iz tujine ni svetoval samoizolacije. Pirnatova je pojasnila, da so bili zdravstveni delavci seznanjeni z navodili, naj ob znakih okužbe ostanejo doma. V nasprotnem primeru pa so navodila predvidevala, da zdravstveni delavci normalno hodijo na delo. Ob tem je Pirnatova poudarila, da je NIJZ zdravstvene delavce že od 29. januarja 2020 spodbujal k nošenju zaščitnih mask.

»Nismo pa predvidevali nošenje zaščitnih mask za splošno javnost, saj tega takratna priporočila ECDC, WHO in relevantni članki niso predvidevala,« je pojasnila Pirnatova. Dejala je, da so se pojavljala celo opozorila, da napačna uporaba zaščitnih mask povzroča tveganje za okužbo in prenos virusa v okolico. »Zdravstvene delavce pa po drugi strani učimo pravilne uporabe zaščitnih mask,« je odločitev, da uporabo zaščitnih mask vseeno priporočijo zdravstvenim delavcem, pojasnila Pirnatova.

Na očitke Lep Šimenkove, da je kot direktorica NIJZ kljub opozorilom premalo storila za posodobitev informacijskega sistema NIJZ, je Pirnatova povedala, da je k temu večkrat pozivala ministrstvo za zdravje, ki je po njenih besedah odgovorno za izgradnjo informacijskega sistema v sistemu javnega zdravstva.

Epidemiologov po oceni Pirnatove na dan razglasitve pandemije »ni bilo dovolj nikjer«. Nekdanja direktorica NIJZ je ob tem poudarila, da sama na njihovo število ni imela vpliva.

Nadzor policije in vojske na NIJZ

Robert Pavšič (LMŠ) pa je Pirnatovo spraševal glede nadzorov predstavnikov policije in vojske na NIJZ v času prvega vala epidemije covida-19. Pirnatova je potrdila, da jo je o obisku obvestila takratna vodja Centra za nalezljive bolezni NIJZ Maja Sočan. Dodala je, da o zakonitosti teh obiskov ne more presojati. Predstavnika naj bi po njenih besedah sicer želela informacije o načinu zbiranja podatkov o bolnikih.

Pirnatova je NIJZ vodila v času, ko je prišlo do širjenja novega koronavirusa, zaradi katerega je bila 12. marca 2020 v Sloveniji razglašena epidemija. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše jo je 19. marca razrešila s položaja direktorice, potem ko je sama podala odstopno izjavo.

Drugega vabljenega na zaslišanje, nekdanjega ministra za zdravje Aleša Šabedra, na zaslišanje ni bilo. Po besedah Lep Šimenkove Šabeder vabila ni prevzel, zato ga bodo v komisiji povabili na eno od prihodnjih sej. Vabilo mu bodo tokrat skušali vročiti s pomočjo detektiva, je napovedala Lep Šimenkova.