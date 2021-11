Prej bi se odrekli hrani kot mobilnemu telefonu

V nadaljevanju preberite:

V raziskavi, ki jo je za Delo med dobrimi petsto vprašanimi v vseh statističnih regijah opravil inštitut Mediana, se skoraj 40 odstotkov gospodinjstev ogreva na les, to je na polena, sekance, pelete ali brikete. Več kot pol manj, dobrih 17 odstotkov, se jih greje na kurilno olje, domala prav toliko na plin, odstotek manj jih je priključenih na toplovod oziroma daljinsko ogrevanje; na elektriko ali s pomočjo toplotne črpalke se jih greje 15 oziroma 14 odstotkov. Skoraj dve tretjini vprašanih se boji višjih cen ogrevanja že to sezono. Višje stroške pričakuje kar 80 odstotkov tistih, ki se ogrevajo na plin. Dobra polovica jih je zaradi pričakovanih podražitev pripravljena varčevati na drugih področjih: več kot polovica je pripravljena manj trošiti za obiske restavracij in lokalov, manj izdatkov si bodo privoščili za oblačila in obutev, če bo treba, pa bodo znižali tudi temperaturo v stanovanju oziroma hiši ter manj trošili za hrano in pijačo doma, za obiske kulturnih prireditev, rekreacijo in za zdravstvo. Še najmanj so se pripravljeni odreči izdatkom za televizijo, telekomunikacije in transport.