Premija pri Vzajemni dražja za dobrih 9 evrov

V teh dneh zavarovanci, ki imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni, dobivajo obvestila, da se s 1. julijem letos spreminja mesečna premija. Ta bo po novem znašala 44,78 evra. Zavarovanci zdaj plačujejo 35,67 evra oziroma 34,60 evra s popustom.

Toliko, le da brez popusta bodo plačevali še naprej oziroma toliko časa, dokler velja Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Spomnimo. Premijo je najprej povišala zavarovalnica Generali: iz 34,50 evra so jo dvignili za 10,39 evra - na 44,89 evra. Zaradi burnega odziva javnosti je vlada aprila sprejela zgoraj omenjeno Uredbo, po tem pa so zgledu podražitve sledili še v Triglav zdravstveni zavarovalnici in pri Vzajemni. Pri Triglavu so premijo iz 35,55 evra dvignili za 9,97 na 45,52 evra, pri Vzajemni pa iz 35,67 evra za 9,11 evra na 44,78 evra.

Ker se zavarovalnice z zamrznitvijo premije niso strinjale - menile so, da je uredba nezakonita, saj ni podan noben razlog za nadzor cen, so vložile tožbe na upravno sodišče. To je pred kratkim presodilo, da izpodbijana uredba ni tak akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu. Sodišče je zavrglo tudi vse zahteve za izdajo začasnih odredb.

V zavarovalnicah poudarjajo, da rast premij poganjata medicinska inflacija in povečan obseg večine zdravstvenih storitev, tudi kot posledica interventne zakonodaje za izvajanje in plačevanje dodatnih storitev za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

V letu 2022 je Vzajemna na dopolnilnem zavarovanju leto zaključila z nekaj več kot 6 milijoni izgube. Izguba bi bila 17 milijonov, če ne bi imeli rezerve iz koronskega obdobja, s katero smo pokrili del izgube, je maja pojasnjeval prvi mož Vzajemne Aleš Mikeln in dodal, da so škode aprila 2023 v primerjavi z aprilom 2022 zrasle za 25 odstotkov.