Premijo dopolnilnega zavarovanja viša Triglav, cena bo 45,52 evra

Zdravstvena zavarovalnica Triglav s 1. junijem določa mesečno premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini 45,52 evra, kar predstavlja 28-odstotno zvišanje. V času veljave vladne uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo zaračunala zavarovancem premijo 35,67 evra.

V zavarovalnici so ob tem izpostavili, da se nadaljuje trend rasti skupnih odhodkov za doplačila k zdravstvenim storitvam in zdravilom v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki se sofinancirajo iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

»Rast poganjata medicinska inflacija in povečan obseg večine zdravstvenih storitev, tudi kot posledica interventne zakonodaje za izvajanje in plačevanje dodatnih storitev za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Vse to pomembno vpliva tudi na povečanje obveznosti zavarovalnice Triglav iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Višina premije s 1. junijem bo 45,52 evra

Zaradi tovrstnih okoliščin bo zavarovalnica s 1. junijem letos določila mesečno premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini 45,52 evra, ki je na podlagi izračunov strokovnih služb potrebna za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb.

A zaradi uveljavitve vladne uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s katero je določena najvišja dovoljena cena premije prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini 35,67 evra, bo zavarovalnica v času in pod pogojem veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku, kot ga določa uredba.

Zdravstvena zavarovalnica Triglav je v drugem polletju 2022 in prvem četrtletju 2023 zaznala nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema. »Hkrati se stalno povečuje obseg odhodkov za doplačila k zdravilom in zdravstvenim storitvam, s katerimi zavarovanci preko prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sofinancirajo razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega sistema, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti,« so pojasnili.

Ob tem so navedli podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), po katerih so se izdatki za zdravstvene storitve v obdobju od leta 2019 do konca leta 2022 povečali za več kot 30 odstotkov, izdatki za zdravila pa za več kot 36 odstotkov. »Rast teh izdatkov se nadaljuje tudi v 2023, pri čemer na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimajo neposrednega vpliva, posledica povečane porabe pa je krepitev izdatkov za doplačila, ki jih za zavarovance financira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« so dodali.

Zdravstvena zavarovalnica Triglav že od avgusta lani mesečno več sredstev nameni za plačilo stroškov doplačil posamezniku, kot od tega posameznika prejme premije za zavarovanje.

V času epidemije covida-19 so sicer nastala presežena sredstva iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot posledica omejitvenih ukrepov in manjšega obsega izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga sofinancirajo zdravstvene zavarovalnice.

»Tovrstne presežke so zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v sklopu interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema uporabile za pokrivanje povečanih odhodkov zadnjega četrtletja 2022 in prvih mesecev letošnjega leta. Triglav bo ta rezervirana sredstva v višini 22 milijonov evrov predvidoma v maju 2023 v celoti izčrpala in uporabila za financiranje zdravstvenih storitev za zavarovance,« so napovedali v zavarovalnici.

Vlada je sredi aprila izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra, potem ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov. Zatem sta tudi drugi dve zavarovalnici, Triglav in Vzajemna, napovedali možnost dviga premije.