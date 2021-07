Premor, premislek, ponastavitev

V nadaljevanju preberite:

Etični turizem gre z roko v roki z vrednotami in nosilno mislijo ali paradigmo trajnostnega razvoja, da moramo naš svet in planet Zemljo ohranjati ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove.



V tem kontekstu je pomembno, da pred kratkim sprejeti načrt naše države za okrevanje in odpornost po covidu-19 na razvojnem področju pametne, trajnostne in vključujoče rasti obravnava trajnostni razvoj slovenskega turizma v neposredni povezavi z vrednotami kulturne in naravne dediščine. Med ključne izzive trajnostne rasti pa po eni strani uvršča sistemske ovire za rast turizma in po drugi ključne strukturne izzive v sami turistični dejavnosti. Na obeh straneh je etični pristop k trajnostnemu razvoju z vrednotami kulturne in naravne dediščine med ključnimi dejavniki družbene pravičnosti in kakovostnega turizma za vse v svetovnem in nacionalnem merilu.