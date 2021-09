S ponedeljkom spet nova pravila, pogoj PCT razširjen

PCT pogoj FOTO: Arhiv Vlade RS

PCT pogoj FOTO: Arhiv Vlade RS

V zdravstvu se po svojih najboljših močeh pripravljamo na izjemno težko jesen. Kapacitete v zdravstvu niso neskončne.

Janez Poklukar

Uporaba zaščitne maske. FOTO: Arhiv Vlade RS

Trenutno smo že v tretji od šestih faz, ki jih predvideva semafor.Vlada je na dopisni seji sprejela nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zamejitev epidemije. Razlog je hitro polnjenje bolnišnic, število hospitalizacij se je v zadnjih dneh podvojilo, podvojitveni čas je 8 ali 9 dni, je na novinarski konferenci dejal minister za zdravjeOdlok začne veljati v ponedeljek, a ker vsega ni mogoče uvesti čez noč, vlada pričakuje, da se bo odlok v celoti izpolnjeval v roku sedmih dni.Kot je povedal minister, je vlada sprejela nove ukrepe proti širjenju covida-19.Pri hitrih antigenskih testih za samotestiranje je pomembno to, da se rezultati ne vnašajo v nacionalni register o pacientih; zato se uporabljajo za pridobitev možnosti za opravljanje dela, ni pa to podlaga za pridobitev kode QR.Maske so obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, v odprtih pa tam, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra. Kadar se na javnih krajih upošteva pogoj PCT, maske niso potrebne; tudi ne, če gre za člane istega gospodinjstva, ki so na primerni razdalji do drugih. Če je v vozilu ena oseba ali člani istega gospodinjstva, maska prav tako ni obvezna.Zaposleni, ki se morajo samotestirati s hitrimi antigenskimi testi, to počnejo enkrat tedensko. To lahko počnejo doma ali v službi v dogovoru z delodajalcem, stroške krije slednji.V zadnjih mesecih nam je stroka razložila, da so cepiva varna in učinkovita, je poudaril minister in dodal, da vsi lahko živimo relativno normalno le ob zadostni precepljenosti.Speoročilo je po njegovem jasno: z večjo precepljenostjo in z doslednim upoštevanjem pogoja PCT se lahko ognemo najhujšemu.Imamo cepivo, imamo izkušnje, je dejal minister in pozval Slovence, da ni razloga za pomisleke, ampak je čas, da uporabimo razum.Minister vse pogosteje opaža, da imajo prebivalci občutek, da je epidemija problem zdravstva, kar pa ni res. To je problem družbe in le skupaj bomo dosegli zadostno precepljenost ter izhod iz epidemije, je dejal.