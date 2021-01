Prešiček: interpelacija ministra za kulturo še pred 8. februarjem

Še pred 8. februarjem bo po napovedi Dejana Prešička iz SD vložena interpelacija proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Kot je dejal v izjavi za medije, bo to verjetno »eno največjih daril«, ki jih lahko dajo slovenski kulturi. Vlada namreč s svojimi dejanji po Prešičkovi oceni ogroža vitalna področja v državi.



Ministru Simonitiju v opozicijskih vrstah med drugim očitajo, da ni vzpostavil nikakršnega dialoga s kulturniki, da je odločbe samozaposlenih vzel v svoje roke, da filmskemu področju niso bila izplačana s pogodbo zagotovljena sredstva. »Imamo primere v drugih državah, v katerih kulturnice in kulturniki z ministrstvom iščejo rešitve, ki so dobre za to področje,« je pojasnil.



Prav tako jih moti pomanjkanje vizije, kako prebroditi zdravstveno krizo, kako bo zaživel ta sektor in kako bodo začeli ljudi spet spuščati v koncertne dvorane in gledališča. Razlogov za interpelacijo, ki jo SD pripravlja skupaj s partnerji v opoziciji, je po njegovih besedah več kot dovolj.



V stranki Levica so v sporočilu za medije zapisali, da so danes nadaljevali z usklajevanjem besedila interpelacije zoper ministra Simonitija, ki jo pripravljajo v Levici in SD v sodelovanju z ostalo opozicijo. Violeta Tomić je v sporočilo zapisala: »Kot sopredlagateljica interpelacije se veselim soočenja z ministrom, saj je razlogov več kot dovolj - od protipravnih poskusov odvzema statusa kulturnika, izstradanja slovenskega filma, poskusa izselitve nevladnikov z Metelkove, prilagajanje razpisnih pogojev in samega vodenja ministrstva. Minister Simoniti ne deluje kot varuh kulturnih delavcev, ampak ignorira njihove težave, medtem ko se je celotni sektor znašel na udaru zaradi koronakrize. Zato je prav, da ga odstavimo z interpelacijo.«



V opozicijskih vrstah sicer pripravljajo tudi interpelacijo proti ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec, že pred tednom dni pa so vložili interpelacijo proti ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju.

