Preventivna akcija pregledov ustne votline

Kje se naročiti

• ZD Nova Gorica

na 05/33 55 520 ob ponedeljkih med 8. in 12. uro

• ZD Ljubljana

na 01/58 44 222 ob ponedeljkih med 8. in 12. uro

• ZD Novo mesto

07/39 16 871 ob torkih med 12. in 13. uro

• ZD Murska Sobota

na 02/53 41 316 izmenično ob torkih med 15. in 19. uro ter ob četrtkih med 15. in 19. uro

Pogosto spregledani znaki

Kar 60 odstotkov pacientov, ki pridejo na prvi pregled, ima raka v napredovali obliki.

Ljubljana – V štirih zdravstvenih domovih – v Murski Soboti, Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici – se začenja vseslovenska akcija preventivnih pregledov, s katerimi bodo pri pacientih preverjali spremembe v ustni votlini. Vzrok za to je ugotovitev, da letos do specialistov ni prišlo okoli 30 odstotkov pacientov, pri katerih bi sicer odkrili in zdravili raka ustne votline.V zadnjih 30 letih so specialisti obravnavali po 450 primerov raka glave in vratu, od tega okoli 110 primerov raka ustne votline. »Letos smo ugotovili, da imamo zaradi epidemije 30 odstotkov manj odkritih pacientov z rakom ustne votline, in to nas skrbi,« pravi dr. Vojko Didanovič, oralni kirurg v UKC Ljubljana. Če pridejo bolniki na zdravljenje šele pri resnejših simptomih, kot so bolečina, otekanje ustnega predela, težave pri žvečenju in požiranju ter krvavitve, je stopnja preživetja le nekaj več kot 60-odstotna. Če pa pacienta začnejo zdraviti zgodaj, v začetni fazi raka ustne votline, so možnosti za ozdravitev zelo dobre oziroma so posledice bolezni minimalne.Do zdaj so številni pacienti prišli k specialistom po tem, ko so spremembe v ustni votlini mimogrede pokazali splošnemu zdravniku ali jih je k specialistu napotil zobozdravnik ob rednem obisku ordinacije. Letos ni tako zaradi epidemije in oteženega dostopa do zdravnikov in zobozdravnikov, je opozoril dr. Vojko Didanovič: »Mi smo ena od strok, ki imajo težave s pacienti z nevarnimi boleznimi, ki imajo zaradi epidemije otežen dostop do zdravnikov.« Rak ustne votline, ki se razvije v daljšem obdobju več desetletij zaradi različnih dejavnikov, dolgo ne boli. Povprečen pacient je star od 50 do 55 let, ki že dalj časa kadi in pije alkohol.»Klinični znaki raka v ustni votlini so neznačilni,« pravi dr., oralni kirurg v UKC Ljubljana. Sluznica je že na pogled drugačne barve – pojavi se lisa bele, rdeče, modrikaste barve …, lahko je hrapave površine oziroma je »nekaj drugače«. Prvi klinični znak je lahko tudi oteklina na vratu, ki predstavlja že zasevek. Tadej Dovšak opozarja: »Posebej moramo biti pozorni na slabše prileganje protetičnih izdelkov, pojav slabega zadaha, majavih zob, ki so zajeti v spremembo, pojav bolečin in težjega hranjenja.« Strokovnjakom pa je v pomoč, da okoli 90 odstotkov raka ustne votline nastane na vsega dvajsetih odstotkih površine ustne votline. Vendar ljudje običajno ne pridejo dovolj hitro do specialistov, saj ima kar 60 odstotkov pacientov, ki pridejo na prvi pregled, raka v napredovali obliki.Zato je Zdravniška zbornica Slovenije pripravila preventivno akcijo, s katero bodo v štirih zdravstvenih domovih preverjali spremembe oziroma odstopanja v ustnih votlinah ljudi. »Ljudje, ki imajo v ustih nekaj, kar je drugačno ob običajnega oziroma so se prepoznali v simptomih, naj se prijavijo na ta pregled,« pravi dr., predsednik odbora za zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Preglede, ki so preprosti in bodo v bolnišnicah potekali enkrat na teden, bodo opravljali zobozdravniki. Nujna je napoved po telefonu ali elektronski pošti. Pri tem specialisti poudarjajo, da je ozdravitev v primeru zgodnjega odkritja raka ustne votline skorajda 100-odstotna.