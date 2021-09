Preverili so usposobljenost služb o letalski nesreči

Lažje poškodovane so najprej evakuirali. FOTO: Vaja Fraport 2021

Najprej so nastopili gasilci, ki so pogasili goreči motor. FOTO: Vaja Fraport 2021

Poškodovani na varnem. FOTO: Vaja Fraport 2021

Na državni vaji Fraport 2021 so danes preverjali pripravljenost na ukrepanje ob nesreči letala v času covida-19. Na vaji so tako veljali strogi ukrepi za omejevanje širjenja okužb. Prvi del je potekal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, drugi pa v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.Med pristajanjem potniško letalo zdrsne z vzletno-pristajalne steze na ljubljanskem letališču. Ob tem se poškodujeta glavno podvozje in eden od letalskih motorjev, ki ga je zajel požar. V tovornem delu letala se je poškodoval tovor, zato obstaja nevarnost izhajanja nevarne snovi in kontaminacije ljudi in okolice. Ob nesreči je bilo v letalu 146 potnikov in šest članov posadke, skupaj 152 oseb. Kabinsko osebje po protokolu izvede evakuacijo potnikov, v letalu pa ostane 10 težje poškodovanih potnikov, je bil predvideni scenarij vaje.Odzvale so se intervencijske službe letališča, pogasiti požar in obvestiti pristojne organe in službe. Začeli so tudi z obravnavo poškodovanih potnikov in nujno medicinsko oskrbo. Težje poškodovane potnike so nato odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je sledil drugi del vaje - sprejem in oskrba poškodovanih.Vaja je po mnenju organizatorjev pomembna z vidika zagotavljanja hitrega in učinkovitega ukrepanja ob nesreči letala in je nujna za zagotovitev pripravljenosti in usposobljenosti v razmerah razširjene nalezljive bolezni.V času epidemije covida-19 so pristojne reševalne službe na področju zaščite in reševanja ves čas zagotavljale odziv na nesreče. Njihovo usposabljanje in preverjanje usposobljenosti pa je bilo omejeno. To je prva praktična vaja, ki so jo izvedli na področju zaščite in reševanja po marcu 2020, so zapisali organizatorji Fraport Slovenija, Uprava RS za zaščito in reševanje ter UKC Ljubljana.Na vaji so sodelovali poveljnik Civilne zaščite s štabom civilne zaščite v operativni sestavi, ministrstvo za infrastrukturo, generalna policijska uprava, uprava za zaščito in reševanje in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z ministrstva za obrambo in ministrstvo za zdravje. Sodelovali so tudi Gasilska zveza Gorenjske in Gasilsko reševalna služba Kranj, osnovno zdravstvo Gorenjske, Fraport Slovenija ter UKC Ljubljana.