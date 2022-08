Previdno proti Karavankam, tema poveča nevarnost

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji dolg osem kilometrov in se lahko podaljša. Za Jesenice in Kranjsko Goro je mogoč izvoz Lesce, za Avstrijo pa pot prek prelaza Ljubelj za osebna vozila ali prehoda Šentilj. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je mogoč samo za lokalni promet.

Policisti so sporočili, da na Karavankah ostaja osemkilometrski zastoj. »Kolona se lahko še podaljsa. Pozivamo k zelo veliki previdnosti. Tema bo namreč močno povečala nevarnost naletnih trčenj. Vozniki prilagodite hitrost, držite varnostno razdaljo in spremljajte prometno signalizacijo,« sporočajo policisti.

Zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Grosuplju, med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh, promet poteka samo po skrajno desnem pasu. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Šmarje Sap in Grosuplje zahod proti Novemu mestu. Oviran promet je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu.

Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 15 minut. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici in dolenjski avtocesti od Viča, iz smeri predora Golovec proti Grosuplju ter na cestah Ljubljana-Vrhnika in Ljubljana-Škofljica.

Zaprt je počasni pas na vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom, smer Nanos.

Osebna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Obrežje do pol ure in na Gruškovju eno uro. Na mejnem prehodu Jelšane osebna vozila čakajo pri izstopu iz države do pol ure.