Pri naslednjem popisu bodo sodelovali tudi trgovci

Predstavniki trgovinske zbornice Slovenije (TZS) in šestih trgovcev, ki so vključeni v spremljanje košarice osnovnih živil, so se na sestanku s kmetijsko ministrico Ireno Šinko uskladili glede metodologije popisa cen živil. Dogovorili so se tudi, da bodo pri naslednjih popisih prisotni tudi predstavniki trgovcev. Z vključitvijo predstavnikov trgovcev v izvajanje popisa cen osnovnih živil se bo »zmanjšala možnost morebitnih človeških napak«, je ministrstvo zapisalo v izjavi za javnost. Analiza košarice najcenejših živil, ki je bila po pritožbah trgovcev umaknjena s spletnega portala Primerjalnik cen, pa bo znova objavljena ob naslednjem popisu, so pojasnili.