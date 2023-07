V nadaljevanju preberite:

Kruta usoda psičke v Kopru prejšnji teden, ki je poginila, medtem ko jo je lastnik sredi dneva »sprehajal« privezano na moped, je že peti odmevni primer (suma) kaznivega dejanja mučenja živali letos. Ljudje so bolj pozorni na slabo ravnanje z živalmi, od tod več prijav, po drugi strani pa se je število takšnih ravnanj dejansko povečalo zaradi slabšega finančnega stanja ljudi, pravi Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj in ostalih živali ter skrbnica namestitvenega centra RC Petra v Orovi vasi pri Polzeli.

Več je izživljanja nad živalmi, ljudje nanje stresajo svoja negativna čustva. Pri rejnih živalih je še huje kot pri domačih, pravi sogovornica iz društva, v katerem skrbijo za veliko prisilno odvzetih konj in drugih kopitarjev.

Alkohol je po izkušnjah Nedeljkove glavni razlog za trpinčenje in zanemarjanje živali. Smrt psičke v Kopru to potrjuje, saj je bil storilec alkoholiziran. Drugi najpogostejši razlog je, da so ljudje ostareli in ne zmorejo več skrbeti za žival (pa si tega ne dajo dopovedati). Potem so tu še finančne stiske in lahkomiselnost – ljudje žival kupijo, ker mislijo, da bodo zanjo skrbeli kar mimogrede.