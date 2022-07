Prihaja najbolj vroč poletni teden

V nadaljevanju preberite:

Jugozahod Evrope je minuli konec tedna zajel vročinski val, pri nas pa ga lahko pričakujemo prihodnji teden. Po zdajšnjih napovedih bo najbolj vroče med sredo in petkom, ko naj bi najvišje dnevne temperature marsikje presegle 35 stopinj Celzija. Letošnje poletje bo gotovo med prvimi petimi najbolj vročimi v zadnjih desetletjih, ali bo doseglo rekorde, bo odvisno od temperatur avgusta, je poudaril meteorolog pri okoljski agenciji (Arso) Branko Gregorčič.

Danes in jutri bodo temperature narasle do 30 stopinj Celzija, vendar bo jutri nastopila manjša prehodna osvežitev. Od sobote do ponedeljka ne bo zelo vroče, malo nad 30 stopinj Celzija bo le na Primorskem, zato objektivni pogoji za vročinski val ta teden morda še ne bodo izpolnjeni, je dejal Gregorčič. Za razglasitev vročinskega vala bi morala povprečna temperatura v osrednji Sloveniji tri dni biti nad 24 in na Primorskem nad 25 stopinj Celzija.

Od prihodnjega torka se bo vročina stopnjevala, nastopil bo pravi vročinski val. V Sloveniji bo drugi letos, prvi se je začel sredi junija – bolj zgodaj kot lani –, ko je bil dosežen junijski temperaturni rekord. Na vremenski postaji Podnanos v Vipavi so namerili 38 stopinj Celzija, kar je tretji najtoplejši junij po letu 1961. Junija leta 2003 in 2019 sta bila še toplejša in nekoliko bolj suha od letošnjega.