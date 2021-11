Prihranki pri kurjenju se ne morejo primerjati s škodo zdravju in okolju

V nadaljevanje preberite:

Zaradi polen, ki jih ljudje kurijo v majhnih pečeh in kotlih, nastajajo velike količine sajastih delcev. Zrak v poseljenih soseskah je pogosto tako onesnažen kot območja ob cestah v času največjih prometnih konic. Projekcije do leta 2030 niso najboljše: emisije sajastih delcev v EU naj bi s sedanjih 273.000 ton padle na dobrih 160.000 ton, a delež, ki ga k temu prispevajo gospodinjstva, naj bi se povečal za več kot desetino: skoraj na 70 odstotkov. Brez hitrega ukrepanja so lahko posledice pogubne. Glede na projekt danskih in nemških okoljskih nevladnikov Clean Heat so ukrepi boljša izolacija objektov, nova okna, daljinsko ogrevanje in ogrevanje na plin v mestih, pa tudi toplotne črpalke ali kotli na lesne pelete na podeželju. Ki pa si jih vsak ne more privoščiti.