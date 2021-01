Prijave okužb na delovnih mestih

Nekateri hodijo v službo tudi bolni, ker si izpada prihodkov zaradi bolniške ne morejo privoščiti, številni delodajalci pa tudi grdo gledajo tiste, ki so »preveč« na bolniški in so zaradi tega prvi na vrsti za odpuščanje. Odkar je covid-19, je drugače, saj bo oboleli v službi razširil bolezen na sodelavce in s tem ogrozil proizvodni proces. Kaj lahko storimo, če sodelavec kaže znake okužbe, pa noče domov?