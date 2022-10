Primorske novice prodale palačo Tarsia Italijanom

Koprska časopisno-založniška družba Primorske novice je po desetih letih truda zdaj vendarle prodala koprsko palačo Tarsia in uredništvo časopisa seli v najete prostore koprskega Cimosa. Palačo v centru starega mestnega jedra pa je kupila Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, ki bo v tej palači lahko združila svojo po mestu razpršeno dejavnost in se povsem približala drugim ustanovam italijanske narodnosti v Kopru.

Če je do zdaj veljalo, da je bila koprska Ulica OF predvsem novinarska ulica, saj so poleg Primorskih novic v njej še prostori slovenskega in italijanskega Radia Koper/Capodistria ter prostori obeh redakcij Regionalnega RTV Centra Koper – Capodistria, pa bo po selitvi časopisne hiše in priselitvi več dejavnosti in institucij italijanske narodnosti to postala tudi ulica italijanske narodnosti.

»V italijanski narodnosti smo presrečni, da smo dobili to priložnost, saj bomo lahko razvijali naše dejavnosti in krepili naš obstoj v tem delu Istre. Nakupa si nismo mogli privoščiti, dokler ni prejšnja vlada odločila, da nameni narodnosti več milijonov evrov za ureditev nekaterih svojih načrtov. V letošnjem državnem proračunu je bilo predvidenih tudi 950.000 evrov za nakup stavbe Primorskih novic, skupnost je dodala še 55.000 evrov, pogodbo smo podpisali v sredo, prevzeli jo bomo konec leta in se vanjo preselili po manjših vzdrževalnih delih,« je povedal predsednik Obalne samoupravne narodne skupnosti Alberto Scheriani. Prostori narodnosti so zdaj na več drugih lokacijah po mestu.

Palača Tarsia v koprski Ulici OF je bila skoraj 60 let sedež Primorskih novic. FOTO: Zmkt

Po prevzemu palače bodo poleg sedeža Obalne samoupravne narodne skupnosti sem preselili še sedež koprske občinske samoupravne narodne skupnosti. V palačo bodo preselili tudi poslansko pisarno poslanca narodnosti (Felice Žiža), sedež kulturnega centra Carlo Combi, tiskovno agencijo AIA (dopisništvo istrskega dnevnika La Voce del Popolo) in prostore mladinske organizacije italijanske narodnosti.

»Do zdaj je bila palača v zasebnem lastništvu, z našim nakupom je prešla v javno last. V stavbi iz 17. stoletja bomo uredili posebno spominsko sobo znanega koprskega skladatelja iz 17. stoletja Antonia Tarsie, ki se je rodil pol stoletja pred Giuseppejem Tartinijem. Tudi večjo vhodno avlo bomo uporabljali za kulturne in druge javne prireditve. Zelo smo veseli, da smo dobili tak arhitekturni biser sredi mesta. Možna bo razmeroma hitra vselitev, pozneje bomo najeli arhitekta, ki bo pripravil načrte za temeljito prenovo in prilagoditev palače našim potrebam,« je dejal Scheriani.

V isti ulici zdaj prenavljajo vrt in gostinski lokal Circolo palače Gravisi-Buttorai, v kateri deluje Skupnosti Italijanov Santorio Santorio s svojo kulturno in drugo društveno dejavnostjo. V kratkem bodo v Ulici OF odprli še del palače Buttorai, v katerem bo sedež Unije Italijanov iz Istre in z Reke.

Primorske novice do konca leta iz Ulice OF

Časopisno podjetje Primorske novice je pred več kot enim letom prevzela skupina Media24 v lasti Martina Odlazka. Pogodbo o prodaji palače je podpisal direktor Primorskih novic Janez Pavčnik, ki je povedal, da si časopisna hiša ni mogla več privoščiti dragega vzdrževanja stare palače, zato so najeli in že urejajo prostore uredništva in druge pisarne Primorskih novic v Cimosu, kjer bo delalo približno 45 zaposlenih časopisnega podjetja (še 13 jih je zaposlenih drugod po Primorski).

»Približno 33 novinarjev bo sicer nekoliko bolj ločenih od velike in prepletajoče koprske novinarske skupnosti, saj je v Kopru unikum, da dela v eni ulici, praktično na enem »dvorišču«, toliko novinarjev, novinarskih hiš in uredništev. Zato pa bodo dobili veliko primernejše razmere za svoje delo. V celotnem drugem nadstropju Cimosove stavbe preurejamo nekaj več kot 600 kvadratnih metrov površine (torej enakovredno prodanim površinam), kjer bodo prostori racionalneje razporejeni in opremljeni. Zaposleni bodo imeli tudi parkirišče ob stavbi, česar si v starem mestnem jedru nismo mogli privoščiti,« je povedal Pavčnik in ocenil, da je bila dosežena cena (1,005 milijona) optimalna tako za kupce kot za prodajalce palače. S kupnino bodo lahko dokapitalizirali družbo in tako mirneje dočakali letošnjo 75. obletnico delovanja Primorskih novic.