Pripravljeni na solidarnostni sprejem prebežnikov

Statistika za leto 2023 je pokazala, da je lani v Slovenijo nezakonito vstopilo 60.587 ljudi, kar je skoraj enkrat več kot leto pred tem. Največ jih nezakonito vstopi na južni meji. Slovenski državni vrh še vedno ni zadovoljen z delom hrvaških varnostnih organov, ki so na začetku leta 2023 prevzeli nadzor nad zunanjo schengensko mejo.

Iz Hrvaške je lani v Slovenijo nezakonito vstopilo 58.193 ljudi, kar je bistveno povečanje v primerjavi z letom 2022, ko je za zunanjo schengensko mejo še skrbela Slovenija.

Če bo vse šlo v skladu z načrti, bi pakt EU o migracijah in azilu lahko zaživel maja leta 2026. Medtem ko so se države EU sporazumele o migracijskem paktu, pa takšnega »pakta« ni v slovenski politiki. Politična eksploatacija vprašanja migracij, ki ga največji opozicijski stranki SDS očita predsednik vlade Robert Golob kot tudi vse koalicijske stranke, bo v ospredju tudi v tem letu, ki ga bodo junija zaznamovale evropske volitve. Poslanec SDS Branko Grims je prejšnji teden ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju postavil poslansko vprašanje o dosežkih ministrstva in policije na področju preprečevanja nezakonitih migracij.