Prisile menda ni, cepljenje pa postaja obvezno

Da uvedba pogoja PC za javne uslužbence pravzaprav pomeni obvezno cepljenje za vse, ki bolezni covid-19 niso preboleli, tako kot sindikati opozarjajo tudi v opoziciji. Česa takega ni dopustno urediti kar z odlokom vlade, pač pa je potrebna sprememba zakona o nalezljivih boleznih, saj ta določa in opredeljuje obvezno cepljenje. Ukrep PC se mora sprejemati v državnem zboru s širokim konsenzom in zadostno večino. V največji opozicijski stranki LMŠ pri tem še poudarjajo, da mora cepljenje ostati prostovoljno. Vladni odloki so sprejeti z danes na jutri, neživljenjski in polni nejasnosti, na njihovo neustavnost odlokov pa je v več primerih opozorilo tudi ustavno sodišče. Vzrok za majhno precepljenost bi morala vlada iskati v neustrezni komunikaciji, ki vnaša dodatno zmedo in povečuje nezaupanje javnosti. Vlada spet preusmerja pozornost in poskuša zamegliti dejstvo, da ji je epidemija že zdavnaj ušla iz rok. Tako LMŠ, SD, Levica in SAB pa rešitev vidijo predvsem v predčasnih volitvah.