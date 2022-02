Privabljanje talentov je velik izziv za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ne velja za najbolj konkurenčno na področju privabljanja talentov iz tujine - niti tujcev, niti talentiranih Slovencev, ki so odšli na študij v tujino, ali so tam iskali karierne priložnosti. Globalna raziskava nas uvršča na 54. mesto med 134 državami na svetu, med primerljivimi evropskimi državami je slabše uvrščenih le peščica.

Kako Slovenija lahko postane privlačnejša v bitki za talente? Kakšno vlogo bi morala odigrati država in kako lahko podjetja sama opozorijo nase ter privabijo talentirane mlade? Kakšni so primeri dobrih praks in zakaj uspešna podjetja na tem področju tako velik pomen dajejo kulturi podjetja.