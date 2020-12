Proge oživele tudi z novimi stadlerji

Minister Jernej Vrtovec in prvi mož SŽ Dušan Mes pred vožnjo proti Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Krajši potovalni časi

Najsodobnejši vlaki za regionalne proge bodo na naših tirih težko dosegali maksimalne hitrosti do 140 kilometrov na uro. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob začasnem ponovnem zagonu javnega potniškega prometa je po slovenskih tirih prvič zapeljalo novih pet dizelskih potniških garnitur, ki jih je Slovenskim železnicam dobavila družba Stadler. Minister za infrastrukturose je na prvo vožnjo z obnovljene postaje Kamnik Graben odpeljal proti Ljubljani – izstopil je v Domžalah – v družbi generalnega direktorja SŽJavni potniški promet, ki je bil zaustavljen 16. novembra, je za zdaj sproščen samo do sredine prihodnjega tedna, do 23. decembra, in to po počitniškem voznem redu, saj fakultete in srednje šole delujejo na daljavo, študentje in dijaki pa so med najbolj rednimi uporabniki javnega prometa. Kdaj bodo vlaki začeli voziti po rednem voznem redu – novi je začel veljati v nedeljo, 13. decembra –, je seveda odvisno od sproščanja ukrepov ob epidemiji koronavirusa.Minister Jernej Vrtovec je na twitterju zapisal, da so novi vlaki »velika pridobitev za naš javni potniški promet, saj so prostornejši, sodobnejši, udobnejši in tudi hitrejši«. Prvi stadler je na slovenske tire pripeljal že marca, tik pred prvo razglasitvijo epidemije, zaradi katere so se testiranja, izobraževanja strojevodij in tehničnega osebja ter preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo zavlekla za nekaj mesecev, vloga za pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki ga je Stadlerju in Slovenskim železnicam izdala direkcija za infrastrukturo in je bilo pogoj za predajo vozila v javni promet, je bila vložena sredi oktobra, Slovenske železnice pa so prvih pet novih dizel-motornih vlakov Stadler prevzele konec novembra. Novi potniški vlaki bodo po napovedih sprva vozili po kamniški in dolenjski progi ter tudi po obnovljeni kočevski progi.Dušan Mes je ob prihodu v Ljubljano za STA povedal, da gre »za najsodobnejše vlake za regionalne proge, kot jih poznamo v tem delu Evrope, ki dosegajo hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse potrebno udobje, so prilagojeni za invalide in imajo dovolj prostora za kolesa.« Napovedal je še nakup dodatnih 15 do 20 vlakov, tako da bi imele Slovenske železnice po končani tokratni modernizaciji več kot 70 novih vlakov, dve tretjini potniškega voznega parka. Kar bi potovalne čase lahko skrajšalo za desetino. Za zdaj je pri Stadlerju naročenih 52 garnitur – 21 na dizelski pogon, 31 pa na električni pogon, s tem da bo deset od teh elektromotornih vlakov dvopodnih – v skupni vrednosti 320 milijonov evrov brez DDV.