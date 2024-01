Props: Zdravniki so si prebivalstvo vzeli za živi ščit

»Po današnjih pogajanjih za plačni steber za zdravstveno varstvo in socialno varstvo lahko povem, da sem vesela, da se pogajanja nadaljujejo, naša želja na sindikalni strani je, da bi se čim prej zaključila,« je po današnjih pogajanjih z vladno stranjo dejala Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Obžalovala je odsotnost kolegov iz Fidesa.

Pogajanja z vlado so se nadaljevala po več kot dveh mesecih. Stališče sindikata ostaja po njenih besedah nespremenjeno, pri čemer pričakujejo konkretne predloge vlade v roku 14 dni, ko bodo pogajanja spet stekla. Kot je še omenila, je vlada predstavila tudi parcialno rešitev glede plačne skupine zdravnikov in zobozdravnikov.

Ilešič Čujovičeva je na novinarsko vprašanje, kako zaposleni v zdravstvenem in socialnem varstvu občutijo stavko zdravnikov, odgovorila, da jo občutijo predvsem v tem, da odpadajo zdravstvene storitve, in v reakcijah pacientov, ki različno sprejemajo, da stavka poteka že dlje časa.

Po besedah vodje vladne pogajalske skupine, sicer ministra za javno upravo Franca Propsa so z današnjim sestankom pohiteli, da bi jasno pokazali, da so stvari, ki jih želi Fides ločeno urejevati, del skupnega sistema in se je treba v teh okvirih tudi dogovarjati. Poudaril je, da ni sprejemljivo, da si Fides kot ena izmed skupin javnega sektorja zaradi svoje moči, ki jo v resnici ima, lahko izbori ugodnosti. Po njegovih besedah so tisti zaposleni, ki zasedajo najnižja plačna mesta, razumevajoči do potreb oškodovancev v lanskih poplavah, medtem ko tisti, ki se nahajajo na bolje plačanih delovnih mestih, ne želijo dati svojega prispevka k družbi.

»Vlada želi s Fidesom nadaljevati pogajanja,« je kljub temu zagotovil minister. Predvidoma jih bodo v ponedeljek spet povabili na pogajanja. Props je glede na pričakovanja, da bodo zdravniki zaostrili stavko, izrazil obžalovanje, da je prebivalstvo njihov živi ščit, predvsem ranljive skupine.