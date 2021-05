Prostovoljno cepljenje ali »prostovoljni mus«?

Naj za »kazen« ostanejo zunaj?

V sindikatu delavcev gostinstva in turizma (GIT) se ne strinjajo z vladno zahtevo, da je pogoj za obisk notranjih prostorov hotelov in gostinskih lokalov dokazilo o tem, da je gost cepljen ali testiran na covid oziroma da ga je prebolel. O tem je pred dnevi tekla beseda na sestanku z gospodarskim ministromin delodajalci. Še preden pa so nove sprostitve v gostinstvu in turizmu danes začele tudi dejansko veljati, so se že pojavila nesoglasja ...Ministrova izjava, češ da so delavci GIT proti sprejetim ukrepom, je zavajajoča, v njihovem imenu trditain, generalna sekretarka in predsednik sindikata delavcev GIT. Zato sta se tudi oglasila s pismom vladi in ministru Počivalšku, ki mu očitata, da je ob začetku sestanka izjavil, da »pri odločanju o pogoju PCT - prebolel, cepljen, testiran - ne bo demokracije«. Gostinci smo sproščanja ukrepov seveda veseli, sporočajo, saj da so nenazadnje v imenu delavk in delavcev sproščanje ukrepov zahtevali tudi s podpisovanjem peticije, ki še vedno traja; številni subjekti so namreč še vedno zaprti in delavci na čakanju na delo doma.Toda z ukrepom PCT kot pogojem za obisk notranjih prostorov gostišč in drugih subjektov so po njihovem diskriminirani vsi zdravi državljani, ki so spoštovali ukrepe medicinske stroke, nosili maske, si razkuževali roke, ostajali doma in na ta način varovali svoje zdravje in zdravje ostalih. In z današnjim dnem, ker »smo zdravi, ker nismo cepljeni in ker nimamo testa, starega največ 48 ur, ne smemo v notranjost lokala, v gostišča, hotele in druge nastanitve«! In to bi naj bila naša nova realnost, se sprašujejo. »To je po ustavi jemanje svobodnih odločitev državljankam in državljanom in kratenje pravic svobodnega odločanja. PCT ne more in ne sme biti zahteva, da lahko pojemo hrano ali spijemo pijačo v notranjosti gostiln, restavracij, lokalov ...,« protestirajo v sindikatu in pozivajo odločevalce, naj dejavnosti gostinstva in turizma pri odpiranju in delu z gosti ne omejujejo še dodatno. Namesto tega začnite sprejemati za človeka dostojne, resnično učinkovite in dolgoročno vzdržne ukrepe, pravijo.Ogorčeni so tudi nad »izjemami«, ki si jih privoščijo politiki in poslovneži. »Če lahko, politiki, poslovneži in drugi izbranci, še vedno obiskujejo notranjost gostiln in sestankujejo brez dokazil in so sestankovali tudi v času najhujšega širjenja virusa, mora biti ta pravica dana tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije,« sporočajo najvišjim vladnim predstavnikom. Dovolj jim je odločitev, s katerimi jih vlada ločuje na privilegirance in tiste brez privilegijev, pravijo, obsojajoč podrejanje življenja »štetju cepljen - necepljen«. In če lahko gostilničarji in podjetja sklepajo pravne posle za zaposlene, ki se prehranjujejo v notranjih prostorih brez dokazil, jedo v t.i. mehurčku, pa čeprav so iz različnih gospodinjstev in krajev, v sindikatu »svobodo, da z družino v mehurčku pojemo kosilo v notranjih prostorih gostilne ali spijemo kavo«, zahtevajo tudi za vse, ki so zdravi.Prepričani so, da imajo odločevali na voljo še druge, milejše in nediskriminatorne ukrepe, ki bi bili bolj sprejemljivi, učinkoviti in varni. Katere? Denimo namestitev (posebnih) prezračevalnih naprav, ki bi v notranjost prostorov dovajale svež, filtriran zunanji zrak. Pri tem bi bila seveda nujna pomoč države, ki naj bi gostincem omogočila namestitev naprav s finančnimi spodbudami oziroma subvencijami. »S tem bi dodatno zaščitili vse, delavce in goste, pred virusi in zdravju škodljivimi delci sploh,« pojasnjujejo.Ob upoštevanju še preostalih higienskih priporočil, menijo, bi lahko zagotovili višjo stopnjo varnosti, kot jo zagotavljajo trenutno predlagani ukrepi, ki tudi po opozorilih medicinske stroke - tako v sindikatu GIT - niso zadostno zagotovilo za varnost.